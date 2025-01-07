大火毀心血！54歲果農盼傳授技術　攬才延續40年老叢橘園

▲吳敏助（右）努力25年的心血，在一場火警後化為烏有，今願將果園出租有意接手的青年或農友，甚至技術輔導都願無私傳授，只希望果園不要因此荒廢。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林古坑鄉54歲吳敏助25年前放棄醫檢師工作，回鄉傳承父親3公頃柑橘果園，未料去年10月一場大火燒毀集貨場與機具設備，災損達1300萬，現僅有借來的簡易設備能用。柑橘現進入採收季，縣府媒合銷售，雲林科技大學師生昨也來協助摘果。吳敏助眼見自己無力重建，願將果園出租無私指導，盼延續果園。

古坑富士果園農主吳敏助和妻子偕手努力25年的心血，全部化為烏有，原本設備新穎造價逾千萬元的工作線和堆高機等農機具，全燒成一堆廢鐵。而外頭3公頃的帝王柑、日本甜桔、綠皮砂糖桔進入採收季，正忙於重建家園的吳敏助分身乏術，無力採收，雲林縣副縣長謝淑亞前往探視並了解需求，協助媒合行銷通路稍解燃眉之急。

▲吳敏助受災損達1300萬，現僅有借來的簡易設備能用。（圖／記者王悉宇翻攝）

吳敏助說，為重建家園已無暇照顧這座開墾逾40年的果園，計畫把果園外租，並將多年來的技術經驗、品牌通路全部分享給有心發展的青農只盼讓果園的生命與希望得以延續。這段時間也以低價開放入園採摘，日本金柑大約50株，民眾可自備剪刀及容器，70元/斤。聯絡電話0933-619642吳敏助。

▲吳敏助和妻子偕手努力25年的心血，在一場火警後化為烏有。（圖／記者王悉宇翻攝）