春節車行蘇花全攻略！車流與壅塞時段曝　line平台掌握即時路況

▲▼春節蘇花車流與壅塞時段預測一覽表。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年春節連續假期自1月25日（星期六）起至2月2日（星期日）止共計9天，東區養護工程分局表示，今年春節連假第1天（1 ／25）及初一至初三 (1 ／29～1 ／31）將有較大南下車流；北返車潮則集中於初二至初五（1 ／30～2 ／2），屆時蘇花路廊、國5各交流道、台9線礁溪北上路段將有嚴重壅塞回堵情形，建議可改行台9線北宜公路，並請用路人多利用國道客運及鐵路公共運輸。

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▲▼春節蘇花疏運管制時段與行車注意事項。

公路局東區養護工程分局為提升行車效率，開發「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，不論要查詢即時路況、停車場、找廁所或加油站，都可以進行查詢：另為鼓勵用路人於離峰時段行駛蘇花路廊，本次春節連假也舉辦「蘇花AI隨身攜，路況掌握順暢行」抽獎活動（問卷連結- https://maac.io/3cUJ5），民眾只要加入官方帳號並符合活動規則，均有機會獲得多項大獎，歡迎踴躍參加。

▲大型重機行車注意事項。

公路局東區養護工程分局也表示，為鼓勵民眾多利用大眾運輸並增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，本次連假規劃於蘇澳地區、花蓮和平及崇德地區尖峰時段實施大客車優先通行措施，並配合蘇花改開放大客車行駛路肩（緊急空間）措施，期能於尖峰時段提升大眾運輸之服務效能，以吸引民眾搭乘多加使用大眾運輸返鄉或至宜花地區旅遊。

▲民眾只要加入官方帳號並符合活動規則，均有機會獲得多項大獎。

因應本次連假蘇花路廊湧入之大量車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流，114年春節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，開放大客車行駛蘇花改路肩(緊急空間)及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

一、1月25日：6時至8時（南向）。

二、1月26日至28日：5時至13時（南向）。

三、1月29日至31日：4時至17時（雙向）。

四、2月1日至2日：11時至20時（北向）。

最後也提醒用路人，出發前請做好車輛安全檢查，進入隧道請遵行安全管制及速限，大客車及大貨車與前車須保持100公尺安全距離，小客車與前車保持50公尺安全距離，公路局「幸福公路」App，用路人可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報，敬請多加下載利用，祝大家行車平安。