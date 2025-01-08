春節訂房率僅4成　交通部認了2因素：房價高影響國旅

▲立委李昆澤要求交通部提出國旅訂房率低迷的對策。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

春節國人瘋出國，國旅訂房衰退，立委李昆澤今日在立院指出，根據1月6日最新統計，今年春節訂房率平均40.15%，其中花蓮為本島最低，訂房率25%。交通部表示，今年春節不少國人選擇出國，除了連假長之外，房價也是國人未選擇國旅原因之一。

立委李昆澤在立法院交通委員會質詢時指出，疫情前2019年春節住房率最低4成5，台北市最高71%、高雄市66%，花蓮最低也有45%；今年春節訂房率，根據1月6日地方政府回報給觀光署的資料顯示，訂房率比日前公布的略為提升，觀光旅館訂房率全國平均為40.15%，訂房率最低的花蓮為25%，不過2023年春節7天前平均訂房率48%、2024年春節前15天平均訂房率42%。

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李昆澤質疑，影響今年春節國旅訂房率的原因，除了春節天數長之外，房價過於高昂也是不可否認原因之一。

交通部政務次長陳彥伯表示，今年春節有9天，前前後後疏運期可達10多天，但若看核心譬如大年夜到初四訂房率還是很不錯，發現很多國人選擇出國，也有相當影響。

陳彥伯坦言，今年春節除了年假長影響訂房率之外，房價長期以來也是國人沒選擇國內旅遊重要因素，不過房價也會跟旅宿服務品質有關。

李昆澤則詢問，住宿率低是不爭事實，交通部有沒有對應策略？陳彥伯表示，國旅經常性補助不是好方法，今年國際觀光客來台和國旅復甦，觀光署將有一系列規劃，將責請觀光署研議並盡快提出，行政院1月下旬也會召開諮詢委員會，將徵詢相關業界意見，近期會有相關規劃。