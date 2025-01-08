北港農會驚爆集體A錢！神鬼女會計搬走1.2億　5收押2交保1死亡

▲北港鎮農會5名職員涉嫌挪用1.2億元鉅款，遭收押禁見 。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇、吳佩蓁／雲林報導

法務部調查局雲林縣調查站日前接獲情資，指北港鎮農會職員共同挪用農會1.2億元款項，經雲林地檢署指揮專案小組進行調查，檢察官曹瑞宏6日上午親自帶隊至北港鎮農會等15處執行搜索，查扣相關證物及證人共21人到案說明，訊後認定5名職員涉嫌挪用公款，向法院聲押禁見獲准，另2人分別諭知10萬元、5萬元交保，另名涉案翁姓女會計則於去年7月離世。

專案小組初步調查發現，雲林縣北港鎮農會會計翁女（2024年7月歿），於2015年12月至2024年2月間，協助製作傳票，且執掌北港鎮農會「存放行庫-合儲」內帳的工作，其竟與49歲王男、47歲蔡女、41歲黃女、61歲曾女、52歲張女、52歲吳女、52歲蘇女等7人，製作不實支出傳票，將農會資金移轉至翁女所實際掌控的數個人頭帳戶內，再製作取款憑條，將款項從人頭帳戶內提領出來，並以此方法陸續自北港鎮農會挪出款項作為己用，共計挪取1億1984萬4668元，之後翁女等人再陸續將款項回補，迄今只回補9249萬9111元，損害農會信用部財產。

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▲北港鎮農會職員涉貪，5人遭收押、2人交保 。（圖／記者王悉宇翻攝）



經蒐證完備後，1月6日上午曹瑞宏檢察官親自帶隊至北港鎮農會等15處執行搜索，查扣相關證物，並通知相關被告及證人共21人到案說明，經本署檢察官偵訊後，認為北港鎮農會職員王男、蔡女、黃女、曾女、張女、吳女、蘇女等人均涉嫌農業金融法第39條第1項之農會信用部職員，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害信用部之利益，而為違背其職務之行為，致生損害於信用部之財產等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯係五年以上重罪，有勾串共犯及證人之虞，其中王男、蔡女、黃女、曾女、張女等5人向雲林地方法院聲請羈押，並於昨（7日）下午經法院裁定羈押禁見獲准；而吳女、蘇女等2人，檢察官訊後認無羈押之必要，分別予以新台幣10萬元、5萬元具保。

