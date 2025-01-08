台東榮民服務處小龍年邀榮民圍爐團圓　還進偏鄉送暖

▲台東縣榮民服務處規劃了關懷送暖及歲末圍爐賀新春系列活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆春節是國人最為重視的三大傳統節日之一，也是全家團圓、共度佳節的時刻。為了向榮民表達新春祝福，台東縣榮民服務處特別規劃了關懷送暖及歲末圍爐賀新春系列活動。除了在1月17日於和風新棧飯店舉行的大團圓圍爐活動外，還針對偏鄉地區安排了圍爐賀春添福活動。

榮服處副處長江崇秋攜同工作人員，在8日特別邀請年長榮民黃禎祥叔叔、就養榮民林昌輝、蔡明鳳、蔡儀生以及遺眷楊杏花女士等5位榮民與遺眷，來到池上村由楊杏花遺眷開設的大陸婆婆麵食館，舉行圍爐活動。同時，池上鄉福原村村長劉亦松及新興村村長趙代中也應邀出席，共同參與此次盛會。

江崇秋表示，這次圍爐活動所邀請的長輩，多為獨居或與配偶同住，兒女常年不在身邊，平日難有機會與親人共享天倫之樂。今天正值大陸婆婆的公休日，便利用她的麵館空檔安排此次圍爐活動，希望讓長輩們度過一個溫馨的春節。

劉亦松村長因健康原因只能食用流食，儘管如此，他仍然十分高興能夠參與此次圍爐，並感謝榮服處舉辦這麼暖心的活動。趙代中村長本身也是榮民，表示能與長輩們共餐，感到非常溫馨。他承諾，平日里村民若有需要，將竭誠提供協助。活動中，兩位村長分別抽出了兩位幸運中獎者，其中一位是年近89歲的黃禎祥叔叔，他在中獎後表示感謝，並說：「沒想到不僅有好吃的，還能中獎，真是蛇年大吉！」

另一位中獎者是大陸婆婆，她來自湖南，說著一口北方話，並介紹了自己來台奮鬥的歷程，以及開設麵館的故事。劉村長也在旁呼應，見證了她的努力與成就。牆上還掛著近日她所獲報刊登的得獎新聞。楊婆婆感動地表示：「今天非常開心，這種團圓的感覺已經很久沒體驗到了。希望大家都能吃得好、穿得好，今天的菜單是以北方口味為基礎，並透過顧客的反饋進行改良，旨在滿足大家的味蕾。」

蔡明鳳大哥與楊婆婆是三十多年的老鄰居，他開玩笑地說：「如果今天不是因為沒牙，早就把麵菜吃光了，哪有空多說話！」逗得現場氣氛輕鬆愉快，大家都開懷大笑。

榮服處處長張揚興表示，年節期間舉辦圍爐活動，希望讓長輩們感受到，儘管家人不在身邊，榮服處的全體同仁就像他們的家人一樣，隨時準備提供協助。此外，他也提醒在地榮民眷長輩，近期寒流來襲，要記得保暖，照顧好自己。

此次圍爐活動中，榮服處還準備了小禮物，讓長輩們真切感受到榮服處的關懷與熱情，也讓他們度過了一個溫馨的春節團圓。