小心荷包！雲林5鄉鎮新增科技執法設備　2月15日正式上路

▲雲林縣警察局2月15日啟用西螺鎮台1線公路與振興路口科技執法設備。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

為提升道路交通安全，雲林縣警察局宣布於2025年2月15日正式啟用縣轄內5處科技執法設備，以強化超速與闖紅燈違規取締，期望有效降低交通事故發生率。

根據統計，113年度雲林縣交通違規案件中，超速違規共4萬7140件，為違規類型之首；其次為闖紅燈1萬4003件。有鑑於此，雲林縣政府特別編列追加預算案，新建置5處科技執法設備，設置地點如下：

北港鎮145縣道42k+500m處（媽祖醫院前路口）、麥寮鄉雲1與雲2-1鄉道路口（雲1鄉道7k+800m處）、斗六市文化路與大學路口、西螺鎮台1線公路與振興路口、斗南鎮大展路與東科三路口，該5處於正式執法前，展開為期1個月的宣導期，提醒駕駛人提前注意相關規範。

▲雲林縣警察局2月15日啟用5處科技執法設備。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣警察局表示，依據現行法規，一般道路超速違規罰鍰為1200元至2400元不等，若超速超過40公里但未滿60公里，將處以最高18000元罰鍰。此外，闖紅燈違規部分，機車駕駛人將被處以最高2700元罰鍰，小型車駕駛則需支付2700元至4000元罰鍰。警方呼籲，駕駛人行經路口時務必遵守交通號誌與限速規定，以確保自身與他人安全。

▲雲林縣警察局2月15日啟用斗南鎮大展路與東科三路口科技執法設備。（圖／記者王悉宇翻攝）



警方並強調，透過新設置的科技執法設備，將進一步提升交通管理效率，特別是針對違規頻繁的重點路段，達到警示與約束效果。同時，透過大數據分析，未來將更精準規劃交通管理措施，提升整體用路安全。縣府亦期望透過科技執法設施的建置，能有效改善交通秩序，降低事故風險，共同營造更安全的行車環境。