等101煙火！一群人全拍錯「拍到這一棟」糗炸　ICU醫笑翻

▲有一群民眾想拍101煙火，卻拍錯棟拍到微風南山。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北101跨年煙火秀長達6分鐘，搭配Team Taiwan棒球英雄光雕秀，吸引不少民眾早早到附近卡位。Icu醫生陳志金分享趣事，有一群人要等看台北101煙火，在跨年倒數完後，卻發現眼前的建築物並沒有任何花火綻放，才發現大家都看錯棟，全都朝著「微風南山」大樓在拍，讓陳志金笑翻。

陳志金在粉專分享自己看到的影片內容，還原畫面和對話，「一群人去看台北101煙火，在跨年倒數『3… 2… 1… Happy New Year！』『咦？怎麼沒有煙火？』『啊！靠夭！看錯棟了啦！』『我們看錯棟了啦！』」。

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於是這一群拿著手機的人就快速往前衝，「他們剛剛是朝著『微風南山』大樓在拍。」陳志金看完忍不住笑出來，在文中附上一張「微風南山」和「台北101」的對比繪製圖笑呼，「剛剛看到這段影片，比煙火好看！謝謝你們為新的一年帶來歡樂明年我要提前來提醒大家～」

話題令不少人也笑出來，「笑死，怎麼跟去年看錯棟的一樣」、「哈哈哈！謝謝分享，開年就開心。」還有網友分享，「10多年前帶小一的兒子回台灣過年，同行還有幾位同公司的媽媽帶著小孩。飛機快要降落松山機場前，突然一陣歡呼聲：『101欸！是101欸！』，然後我兒子飄出一句話：『明明是新光三越！差很多欸！』現場突然就安靜了…」