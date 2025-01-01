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2025基隆歷年最長煙火秀　660秒璀璨跨年煙火點亮夜空

▲2025基隆歷年最長煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2025基隆歷年最長煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「基隆一百 迎繽萬千 跨年煙火秀」成功圓滿落幕，市長謝國樑與市民及遊客齊聚基隆微笑港灣周邊，見證這場基隆市歷年最長的660秒煙火秀，一同迎接2025年的到來。謝國樑表示，感謝所有商家的支持與配合，也希望透過這樣的活動，讓更多人了解基隆、愛上基隆，未來我們會繼續推出更多精彩的活動，讓基隆成為每個人心中的旅遊熱點。

謝國樑指出，煙火秀以四大篇章呈現，分別是「昔日記憶篇」、「現今故事篇」、「將來傳承篇」和「迎繽萬千篇」，每一篇章都巧妙地結合了煙火、燈光、雷射光雕及港區大船的鳴笛，將基隆的故事生動呈現。觀眾紛紛表示，這場震撼的視覺盛宴不僅展現了基隆的獨特魅力，也帶來了無比的感動與驚喜。

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▲2025基隆歷年最長煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝）

文觀局長江亭玫指出，為了讓市民與遊客能夠更方便享受跨年夜的美好時光，基隆市文化觀光局特別商請微笑港灣周邊商圈延長營業時間至跨年。包含基隆微風東岸內的各大品牌及叁肆行的餐廳等等，讓觀眾舒適的享受基隆的美食與購物。今年的跨年煙火秀不僅是基隆設市100年的慶典，更是基隆展示獨特魅力的一次機會，並推薦大家活動結束後，可以去體驗夜晚的崁仔頂魚市，以及參加目前正在進行的「基隆100碗」抽獎活動。

江亭玫表示，再次感謝所有民眾與遊客的熱情參與，也希望大家在基隆100的系列活動中感受到基隆的歷史、文化與未來的無限可能。隨著煙火的燦爛綻放，跨年煙火秀也在熱烈的掌聲與歡呼中圓滿結束，不僅為基隆帶來了充滿希望的2025年，也再次證明了基隆作為一個文化與觀光重鎮的無限潛力。

▲2025基隆歷年最長煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2025基隆歷年最長煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝）

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