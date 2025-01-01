看跨年煙火！信義區擠爆「有人暈倒送醫」　一票人喊：快無法呼吸

▲台北101跨年煙火（圖／侯世駿攝）

文／CTWANT

昨日為2024年12月31日，也是一年一度的跨年，從晚間開始在許多熱門地點可以說是湧現大量人潮。而就有網友提到，在101煙火即將釋放前一個小時，原本大家都已經站定位準備欣賞煙火了，沒想到有人一直推擠，甚至有人被擠到覺得「空氣非常稀薄」，也有人高喊「沒辦法呼吸了」，險些發生「壓迫性窒息」意外。

一名網友在Threads上發文，表示跨年時自己在信義區ATT、Uniqlo這一區。由於當時時間距離101煙火還有1個小時，現場人員大多都已經站在固定位置上，等待煙火的釋放。

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沒想到就在此時，發文網友的背後開始出現推擠「後面被擠到覺得空氣非常稀薄，我身體已經被擠到傾斜完全沒空間移動，前後壓著我跟朋友夾在中間，完全不需要出力整個往後仰，手拿著手機完全放不下來，貼在前面的人背上，錄到一堆恐怖的影片，還有人喊說有人沒辦法呼吸了，一堆吵架聲此起彼落，其中真的有人暈倒送醫。」

後續該名網友就是在如此窘迫的情況下看完101煙火，他更表示「我朋友問我還好嗎？我完全講不出任何的字。看著煙火，完全無感，我內心只希望快點結束。」

而貼文曝光後，底下也有網友回應「我兩個小時以前就在那附近等，後來距離還有一個小時半時就開始擠，我聽到旁邊一個女生跟她同行友人說，她真的覺得快吸不到氣了，她還被擠在人群中，後來有看到救護人員推類似救護的椅子進去要求讓路，不知道是不是那個女生。」、「我也是被擠到快往生！ 」

其實在先前南韓梨泰院萬聖節踩踏事故發生之時，陳偉傑醫師、羅詩修醫師就有在FB粉絲專頁發文解釋，人體的呼吸依賴胸腔的負壓效應，吸氣時橫膈下降、肋骨上舉，形成胸腔內負壓，讓空氣流入。然而，在推擠事故中，外力壓迫胸腔，導致胸部無法擴張，空氣無法進入體內，進而引發壓迫性窒息（compressive asphyxia）。

文章中也提到，當只要有類似的人潮推擠事件，尤其是瘦小的女性，因為胸腔面積較小且胸肌力氣不足，當被擁擠的人群擠壓的時候，胸腔受外力而無法擴張，氣體就無法順利進入體內循環，稱為 #壓迫性窒息（compressive asphyxia），這個過程只要持續4至5分鐘無法換氣，大腦就會因為缺氧讓人暈厥，就算因為人擠人的狀態沒有倒下被踩踏，也會因為持續性地無法吸氣而死亡。

而根據《自由時報》報導指出，當時國泰醫院老人醫學科主任黃柏堯也曾因為梨泰院事件接受訪問，當時黃柏堯醫師表示，胸腔受壓後約10至20秒內會出現頭暈、缺氧症狀，隨後失去意識，若缺氧超過5分鐘，可能造成心跳停止與腦死。

黃柏堯醫師建議，當身陷擁擠人潮無法脫身時，可用雙手環抱胸部，保留呼吸空間。然而，若被多層人群壓住，或處於斜坡的前排，此方法效果有限。最有效的防範方式是避免進入高密度人群，或在人潮增多時迅速移動到旁邊或高處。此外，參加大型活動時，應事先確認疏散路線，避免將自己置於高風險區域。

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