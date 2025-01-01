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緣分再續！金曲巨星王識賢參拜福興宮太平媽祖

▲王識賢在參拜後深感心靈充實，更表示會將這份來自太平媽的祝福帶往未來的舞台上，為觀眾帶來更多感動與力量。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲王識賢在參拜太平媽祖後深感心靈充實，更表示會將這份來自太平媽的祝福帶往未來的舞台上，為觀眾帶來更多感動與力量。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

西螺鎮公所昨（31）日舉辦2025跨年晚，除了5分鐘煙火秀邀請金曲巨星王識賢壓軸，這不僅是他今年唯一的一場跨年演出，更是他在十多年前參加「螺陽迎太平」西螺媽祖太平媽遶境大會香的演出以後，再次回到西螺。並於壓軸登場後，專程前往福興宮虔誠參拜，感恩太平媽祖的庇佑與恩典。

西螺福興宮指出，王識賢與西螺結下深厚緣分，早在十餘年前便參加「螺陽迎太平」西螺媽祖太平媽遶境大會香的演出，留下難忘回憶。王識賢在參拜後深感心靈充實，更表示會將這份來自太平媽的祝福帶往未來的舞台上，為觀眾帶來更多感動與力量。

▲王識賢在參拜後深感心靈充實，更表示會將這份來自太平媽的祝福帶往未來的舞台上，為觀眾帶來更多感動與力量。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲福興宮董事長楊文鐘、常務董事楊文祥及藝術家蘇慧棉老師與眾執事人員，於廟內熱情接待王識賢，並回贈太平媽蠟筆畫作《慈悲守護-我的太平媽》。（圖／記者王悉宇翻攝）

在眾人的共同見證下，不僅傳遞著信仰的溫暖，也讓人感受到藝術與信仰交織的美好時刻。福興宮董事長楊文鐘、常務董事楊文祥及藝術家蘇慧棉老師與眾執事人員，於廟內熱情接待王識賢，並回贈太平媽蠟筆畫作《慈悲守護-我的太平媽》。

楊董事長也誠摯祝福王識賢早日攻蛋成功，星途燦爛，並期盼這段由媽祖牽起的善緣，能持續護佑他演藝事業蒸蒸日上。福興宮的這份溫情接待與祝福，展現地方人文與信仰的力量，讓跨年活動不僅充滿星光，更充滿神恩庇佑，為新的一年揭開幸福與感恩的序幕。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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