議員批「台中跨年變攻擊砲」　落焰射群眾！民眾驚逃：砸在頭上

▲台中跨年湧入35萬人潮。（圖／記者許權毅攝）



網搜小組／劉維榛報導

「台中跨年焰火，直接變成攻擊砲火！」台中市議員黃守達指出，在社群上看到煙火落焰直撲人群而來的畫面，甚至有民眾直接被落焰砸中，以及場地燃燒的狀況，讓他痛斥離譜。不少網友也嚇壞直呼「第一次看這麼可怕的煙火...我懷疑我是去被煙火射，不是看煙火！」

台中「蛇現幸福」跨年晚會，今年施放180秒煙火迎接2025年，然而不少人在Threads曝恐怖狀況，「第一次看這麼可怕的煙火...我懷疑我是去被煙火射，不是看煙火，完全沒料到這麼低，而且也不知道煙火會在哪個方位施放，完全沒看到煙火落焰管制區，只有道路的管制和人流控管警報」、「警察不應該讓大家站在這麼近的地方，因為很多煙火掉在人們的頭上...如果這些煙火的火花掉進眼睛，幾乎肯定會造成失明的嚴重後果」、「台中跨年煙火直接砸在我們頭上，然後草皮直接燒起來」。

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▲落焰砸入人群，非常危險。（圖／翻攝Threads）



對此，黃守達看到上述驚險畫面與敘述，不禁痛批「台中跨年焰火，直接變成攻擊砲火」，他接著質疑「到底是落焰區未妥善設計，還是場地未確實管制？」

事實上，自2021年起每年台中跨年演唱會都在水湳中央公園舉辦，2023年國慶焰火也在中央公園綻放，照理來說，台中市政府應有足夠且豐富的經驗來因應中央公園的大型活動與焰火秀，黃守達痛批離譜，「沒想到這次卻亂象百出、落焰四射砸人，突如其來的人流管制以對民眾恣意攀爬翻越的放任。」

黃守達說，這些已不僅僅是活動順暢與否的瑕疵，而是嚴重的公共安全問題，再多的高民調，都無法掩飾盧市府治理的無能，2025年的第一天，很遺憾，我們還是不得不面對這些坑坑疤疤。

底下網友也回應，「把本來應該往上打的煙火，改成斜打，本來現場觀眾頂多是沾到燃燒完全的煙火屑，變成未完成燃燒的煙火落在民眾頭上」、「舞台的照明用探照燈還直接照射觀眾眼睛，眼睛很痛」。

而昨日一名6歲女童就因此被燙傷，警消獲報立即趕往現場，並將女童送醫，至於詳細傷勢情形，仍待調查釐清。對此，目前台中市政府尚未給予回應。