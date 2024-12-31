明年1月1日起　新竹市公費流感疫苗擴大施打

▲新竹市114年1月1日起公費流感疫苗擴大施打。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

提升接種人口涵蓋率，發揮疫苗最大效益！自114年1月1日起，新竹市配合中央針對公費流感疫苗開放擴大接種，凡年滿6個月以上「尚未接種之民眾」皆符合接種資格。新竹市代理市長邱臣遠說明，施打流感疫苗是預防感染發生重症最有效的方法，呼籲凡符合接種資格對象，尤其是65歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群，儘快至竹市三區衛生所或71家合約院所接種流感疫苗，儘早獲得保護力，保障自身的健康。

衛生局表示，隨著時序入冬，呼吸道病毒活躍，且春節將至，探親旅遊等活動頻繁，使疾病傳播風險上升。竹市配合中央政策自114年1月1日起開放年滿6個月以上尚未接種民眾，均可公費接種流感疫苗，竹市公費流感疫苗僅剩餘1萬3千餘劑，為了獲得足夠保護力，提醒符合接種條件且尚未接種流感疫苗的民眾，儘快接種疫苗。

衛生局指出，依疾病管制署統計數字截至今(31)日止，全國流感重症通報共計1863人、竹市26人，年齡層以65歲以上長者為多（占57%），另死亡病例全國累積75例，死亡數為近10個流感季最高；確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗，不容小覷，呼籲市民朋友儘快接種流感疫苗獲得保護力，健康安心過好年。

衛生局呼籲，流感疫苗與新冠疫苗可同時接種於不同部位或間隔任何時間接種，只要是符合接種對象和條件，請記得「左流右新」，早打早安心。除接種流感疫苗主動防護外，民眾應落實手部衛生及咳嗽禮節，養成良好衛生習慣，勤洗手、生病戴口罩，落實生病在家休息不上班、不上課，降低呼吸道感染和傳播風險。有關疫苗接種資訊，請至衛生局網站( https://dep.hcchb.gov.tw )流感專區查詢，或撥打1999市民服務專線、防疫專線03-5355130洽詢。