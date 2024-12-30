竹市敬老卡及愛心卡合作藥局　明年起再添8家

▲竹市敬老卡及愛心卡合作藥局明年起再添8家。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府持續推動敬老卡及愛心卡服務，並擴大至更多藥局使用。社會處表示，自今年10月開辦以來，廣受長輩及身心障礙朋友的好評。為進一步提升便利性，自114年元旦起，將新增合康藥局（湳雅店、食品店、西大店、光復店）、杏康健保特約藥局、躍獅光華藥局、躍獅保健藥局及幼能保健藥局等8家藥局加入服務行列。加上原有的6家合作藥局，累計共計14家，為長輩與身障朋友提供更全面的服務。透過一卡在手，便可享受更加便利的日常生活，充分展現市府對弱勢群體的重視與關懷。

代理市長邱臣遠表示，市府積極落實市長高虹安提出的「十大施政策略」，推動「老幼共好、幸福友善」的社會福利政策。敬老卡及愛心卡擴大使用範圍，正是長者期盼的重要服務項目。今年10月率先開放至6家藥局使用後，將於114年1月1日起再新增8家合作藥局，包括大家藥局、聖心藥局、禾心藥局、合康藥局（中華店、食品店、光復店、湳雅店、西大店）、杏康健保特約藥局、健和藥局、全禾藥局、躍獅光華藥局、躍獅保健藥局及幼能保健藥局。未來，市府將繼續擴大合作範圍，為長輩與身障朋友打造更便利、友善的生活環境，讓他們在竹市安居樂活、共享幸福生活。

社會處表示，自竹市敬老卡及愛心卡推出多元服務以來，廣受市民好評。自去年開放於農會使用後，市府接獲許多長輩及身心障礙朋友反映，希望擴大服務範圍至藥局，便於採購保健食品及常備用藥。為回應民眾需求，市府今年重點推動藥局消費試辦計畫。同時提醒市民，敬老卡與愛心卡每月在藥局的消費上限為100點，可用於購買保健食品及醫療耗材，但不得用於購買酒類及醫師處方用藥，請大家留意相關規定。

社會處說明，設籍新竹市且年滿65歲的長者，可至區公所申請敬老卡電子票卡；設籍並居住新竹市且持有市府核發身心障礙證明者，則可申請愛心卡電子票卡。每張卡每月補助600點（1點等同1元），但需注意當月底未使用完的點數無法累積至次月。

社會處補充，若需申請敬老卡或愛心卡的市民，或是查詢卡片點數，皆可前往各區公所或致電提供悠遊卡號，將有專人協助；也可至悠遊卡公司網站查詢相關資訊。敬老卡相關事項請洽社會處社會救助與老人福利科，電話03-5352386分機203；愛心卡相關事項請洽社會處身心障礙福利科，電話03-5352386分機502。