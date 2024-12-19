竹市府民調再創佳績　社福及疫苗政策滿意度破9成

▲竹市推動「補助自費疫苗接種」政策獲得94.4%市民肯定。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府日前進行施政滿意度調查，市府團隊在社會福利、教育文化、基礎建設、交通改善、青年政策、國際交流、觀光行銷等面向施政獲市民朋友高度肯定，各項施政皆獲7成以上市民肯定，其中，「敬老卡及愛心卡擴大使用」和「補助自費疫苗接種」政策滿意度更是突破9成。新竹市代理市長邱臣遠表示，感謝市民朋友的肯定，每項建議與回饋都是市府團隊前進的動力，「施政沒有最好，只有更好」，市府團隊將秉持「市民的大小事，都是市府的大事」的精神，持續推動各項創新政策，打造市民幸福真永遠的安居科技城。

根據「全國公信力民意調查股份有限公司」(TRS)最新調查結果顯示，竹市在社會福利、補助自費疫苗接種、基礎建設、教育設施設備改善、人行道建置、通學專車、推動產業發展國際化等政策獲得市民高度支持與認同。以「補助自費疫苗接種」為最高(94.4%)，其次依序為「敬老卡及愛心卡擴大使用」(90.3%)、「加速提升污水下水道接管」(87%)、「路平、燈亮、水溝通」(85.9%)、「教育設施設備改善」(83.8%)、「人行道建置」(82.6%)、「安心通學專車」(82.0%)、「推動產業發展國際化」(81.6%)，展現市府致力打造幸福城市的卓越成效。

在社會福利方面，竹市「敬老卡及愛心卡擴大使用」政策獲得90.3%滿意度。邱代理市長表示，此政策自推動以來獲得長輩及身障朋友的熱烈迴響，為加速合作藥局布點，市府規劃補助措施，每家藥局最高可獲得1萬元補助，並預計於114年擴大辦理，增加合作藥局家數，照顧竹市長輩與身障朋友。

竹市推動「補助自費疫苗接種」政策獲得94.4%市民肯定，邱代理市長說，市府自11月1日起部分補助0至6歲幼童接種輪狀病毒和腸病毒等自費疫苗；針對50歲以上長者，亦提供帶狀皰疹自費疫苗的定額補助。自110年以來，市府針對低收入、中低收入、重大傷病及罕見疾病的新生兒，提供免費口服輪狀病毒疫苗兩劑型服務，預估每年將有4,500名幼童及長者受惠，持續透過照顧長輩健康及減輕年輕家庭負擔，打造「幸福友善」城市。

此外，市府積極推動基礎建設，亦獲得市民高度支持，包含「路平、燈亮、水溝通」計畫獲得85.9%的市民肯定。工務處說明，在路平方面，竹市今年完成修繕25公里道路；燈亮方面，完成31處路口照明改善，汰換3,000餘盞老舊燈具，明年預計再汰換4,000盞。清溝方面，已清理69處區域排水及30處雨水下水道，並持續改善排水瓶頸，降低淹水風險，提升防洪效能及市民居住環境品質。污水下水道接管率提升至22.21%，已完成超過4萬戶接管，政策滿意度達87%。顯示市府在基礎建設方面的用心與成效。

市府表示，在教育文化方面，「教育設施設備改善」政策獲得83.8%市民肯定。教育處指出，市府於113年投入約4,000萬元經費，補助11所學校的集會場所安裝冷氣並改善電力設施，確保活動期間的舒適與安全。此外，市府更編列超過5,000萬元，補助學校改善教學環境及充實教學設備，包括增班設備採購、學生課桌椅汰舊換新、警監視系統設備更新、校舍整修改善等，提升校園安全並改善學習環境品質。

竹市「安心通學專車」有效解決學生通學問題，滿意度達82.0%。教育處表示，為保障學生就學權益，市府積極改善學校設施設備，並調整大眾運輸時間，輔以通學專車作為短期措施。關埔地區通學專車自112年起正式發車，規劃5條路線提供學生使用。南區學生交通專車也於113年正式發車並延駛11甲及83路公車路線至學校，以解決學生通勤問題，實現「新竹好學、安心就學」的教育理念。

在交通改善方面，市府與竹縣府跨域合作推動台1線替代道路（武陵斷頭橋）新闢工程，獲得71.7%的滿意度。市府指出，目前工程已於10月開工，是新竹縣市整合溝通平台MOU項目之一，完工後將銜接竹市武陵路高架橋，改善頭前溪橋尖峰堵塞問題。此外，市府逐步依各路口路型、車流、車道數等評估機車取消兩段式左轉交通措施獲得71.9%的滿意度，目前已取消光復路與東光路口、林森路與西大路口的兩段式左轉，減少尖峰時刻待轉車輛，獲市民好評。

竹市在推動人行道建置方面獲得82.6%的滿意度。市府表示，今年竹市已完成超過3公里標線型人行道建置。同時，市府投入約4.6億元改善24校通學步道，將於明年陸續完工，提升市民步行安全與便利。

青年政策方面，市府積極推廣新興賽事獲得76.4%滿意度，包含舉辦「竹塹盃電競大賽」及「竹塹盃街舞大賽」，吸引年輕群眾踴躍參與。推動青年事務面向亦獲得70.3%的滿意度，市府首次舉辦「2024新竹市青年模擬亞太經合會」，遴派青年代表前往祕魯參加APEC會議，並辦理「青年圍籬美學競圖暨徵曲活動」與「青年發展論壇」，致力提升城市美學與青年活力。

針對推動國際交流與觀光獲得78.2%的滿意度，市府指出，市府團隊於今年東京旅展積極推廣新竹市城市觀光，並睽違十年與日本熊本縣八代市簽訂友好城市協定。此外，更與韓國大田市簽訂科學技術交流MOU，並受邀參加全球創新論壇，提升竹市國際能見度。

市府積極推動產業發展國際化，獲得81.6%的滿意度，包含促成在地米粉業者與日本在地經銷商簽署合作備忘錄，以及推動促成日本筑波研究支援中心與台灣工研院簽署合作意向書；並引薦與陽明交通大學國際產學聯盟總中心進行產學合作，與市府合作辦理相關產業論壇，深化新竹產業國際發展。

觀光行銷方面，市府辦理各類活動推廣觀光行銷，獲得77.1%的滿意度。市府表示，市府辦理多元化的特色活動，包含「2024竹市萬聖節搞怪趴」，並於護城河畔舉辦「竹風好市-新竹微光集」市集，更首次辦理「2024新竹購物節」，振興舊城觀光活絡商圈發展；以及結合海綿寶寶IP舉辦「歡樂草湖 繽紛派對」活動，提升青草湖知名度並促進當地經濟發展。此外，市府積極振興舊城商圈以行銷在地觀光，獲得78.6%的滿意度，推出新竹觀光巴士，搭乘率達六成，並與旅宿、伴手禮、美食餐廳及DIY手作在地店家合作，振興舊城商圈並帶動新竹市觀光休閒商機。

市府團隊秉持「以財政支援建設，以建設培養財政」原則，公共債務實際數由111年底的100.17億元下降至74.57億元，大幅減少25.6億元，此作為獲得78.7%的滿意度。市府表示，市民平均每人債務負擔從2萬2,139元降至1萬6,337元，減輕市府債息負擔，讓財政更具韌性。

「施政沒有最好，只有更好！」邱代理市長表示，此次調查結果不僅是市民對市府團隊的肯定，也將作為未來精進施政的重要依據，市府將持續秉持市長高虹安提出的「十大施政策略」，推動各項市政計畫，讓竹市成為一座充滿幸福感與競爭力的「安居科技城」。

行政處表示，此次民調由竹市府委託全國公信力民意調查股份有限公司進行，調查時間為113年12月13日至12月16日，有效樣本數為1,072位年滿20歲的市民，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.99個百分點。