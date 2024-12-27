竹市長期照顧管理中心揭牌　提供市民專業便捷服務

▲揭牌儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應長照需求人數逐年增加，為提供更優質的長照服務，新竹市自114年1月起設立「新竹市長期照顧管理中心」，透過整合長期照顧業務並增強人力，提供更便捷的單一窗口申辦方式，提供竹市高齡人口及其家庭優質且全面的長照服務。今(27)日上午由代理市長邱臣遠、衛生局長陳厚全及中心主任丁冠玉共同於衛生社福大樓10樓舉行中心揭牌儀式，期望長照管理中心成立後，讓市民朋友享有更便捷的申辦服務，實現「看得到、找得到、好申請」的服務理念。

邱臣遠表示，市府今年7月提出組織自治條例暨員額編制表修正案，感謝市議會的支持並通過，自明(114)年1月1日起，將成立「新竹市長期照顧管理中心」，由專責機關負責竹市的長期照顧業務，該中心將透過單一窗口，為市民提供便捷、優質、專業及多元的長照服務，並致力於落實市長高虹安「老幼共好」的幸福城市願景。

邱臣遠說，最近看了一部港片《破·地獄》，其中有一幕讓他深受觸動，一位法師對往生者進行儀式，祈願他們能夠得到安慰和轉世的祝福，片中的一句話「生人也要破地獄」，讓他深刻體會到，照顧者同樣也需要關懷與照顧。基於這一啟發，他提出第一個目標是「健康新竹，全齡樂活」，希望能以此將竹市建設成一個高齡友善的城市，滿足市民在身心健康、醫療資源及情感陪伴等方面的需求，提供全方位的照顧。

邱臣遠說明，高齡人口的成長已成為近年來每個家庭必須面對的重要議題，截至今年10月底，竹市高齡人口占總人口的15.1%，雖然略低於全國高齡人口占比18.35%，屬於相對年輕的城市，但高齡人口的增長及其照顧需求的增加，仍是亟需關注的長照議題。

衛生局表示，隨著我國高齡人口逐漸增多，照顧問題和壓力也日益嚴峻，每個家庭都會面臨高齡及失能照顧的挑戰，長照服務即可為失能或失智長者提供適當的居家與社區支持，例如在居家社區中提供協助，或是白天至社區式長照機構接受照顧，進而促進健康並延緩退化，讓工作中的子女能夠放心的將長者交給長照服務人員照顧。

衛生局說明，符合長照服務申請資格的市民，經「長期照顧管理中心」的照顧管理專員聯繫並經過初步篩選，確認符合資格後，將約定家中訪視進行全面的照顧評估。依據被照顧者的實際失能程度，提供相應的補助額度、長照服務及資源連結，這樣的服務能有效減輕失能者家庭的照顧負擔，也期望能有更多民間團體加入，實現公私協力，共同打造安心、宜居的長照環境，並讓竹市成為安老宜居的科技城。

長期照顧管理中心說明，目前中心仍暫時位於衛生社福大樓10樓為民眾提供服務。凡實際居住於竹市且年滿65歲以上的失能長者、55歲以上的失能原住民、50歲以上的失智症患者及失能身心障礙者，如有長照服務需求，均可向竹市長期照顧管理中心提出申請，或訪問中心網站( https://www.hcchb.gov.tw/ )。此外，也可以撥打長照專線1966，將有專人提供相關服務。