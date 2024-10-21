竹市府推「新竹好味，健康不累」活動　邀市民響應健康飲食

▲活動EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

在追求健康與幸福的旅程中，飲食扮演至關重要的角色，為鼓勵市民培養均衡飲食的好習慣，新竹市衛生局舉辦「新竹好味，健康不累」活動，活動自即日起至12月8日止，民眾只需至竹市72家指定店家購買符合3項以上健康元素的餐食，包括選擇全穀雜糧類、蔬菜種類或顏色達二項以上、優先食用優質蛋白質、以及減少油炸與加工食品的攝取，或根據上述健康元素及我的餐盤原則製作營養創意料理，並拍照上傳至衛生局FB活動頁面，就有機會獲得500元商品禮券。

新竹市代理市長邱臣遠指出，隨著生活節奏的加快，外食已逐漸成為許多人的日常選擇，外食的方便和多樣性，常使民眾不知不覺中攝取過多的油脂、糖分和鹽分等不健康元素，為健康帶來負面影響。鼓勵市民朋友利用我的餐盤六口訣，「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，檢視日常生活中是否均衡攝取。同時，也邀請外食族選擇健康的餐點，讓生活充滿活力，並鼓勵熱愛烹飪的民眾加入健康行列，發揮創意，讓每一餐都兼具營養與美味，不僅提升自我健康，更為全家人的幸福加分。

衛生局長陳厚全表示，健康飲食習慣是提升生活品質的關鍵，均衡攝取營養不僅能提升免疫力，還有助於預防慢性疾病，去年國民健康署辦理「穀for U，天天好穀糧」系列活動，竹市獲得城市績優穀「人氣獎」，展現市民對於健康飲食的關注和行動力，為持續提供市民更多選擇及便利性，竹市衛生局積極優化竹市健康飲食運動地圖網，並擴大輔導轄內餐飲業者，迄今已與72家店家合作，希望藉由此次活動，讓市民能在外用餐時多一份健康意識，選擇營養均衡的餐點，逐步改善飲食習慣，讓身體更輕盈、生活更美好。

衛生局提醒，外食除了常見的高油高鹽問題，還可能忽略隱形的脂肪，如培根、梅花肉等油脂含量高的食材，長期攝取這類食物容易造成心血管負擔，此次活動在健康元素中新增優質蛋白質的選擇，希望民眾在挑選肉類製品上，可優先考慮豆製品及魚類，同時減少食用油炸及加工製品。另為提升膳食纖維的攝取，建議民眾在主食上以全榖及未精製雜糧取代部分精緻澱粉，並多樣化選擇各種顏色或種類蔬菜，以增進健康。

衛生局說明，活動期間民眾只需在「新竹市健康飲食運動地圖網」上的合作店家，購買一份符合三項以上健康元素的餐點，或根據健康元素及我的餐盤原則製作營養餐點，拍下餐食圖片並上傳至衛生局的臉書活動頁面，即有機會抽中500元商品券，上傳次數越多，中獎機率越高。此外，為了幫助民眾深入了解飲食與健康的關係，並提升對慢性疾病預防的認識，衛生局將舉辦八場營養保健講座，歡迎大家踴躍參加。詳細的活動與課程資訊，請至竹市健康飲食運動地圖網的最新消息中查詢與報名。

