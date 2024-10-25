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竹市府11月1日起補助自費疫苗接種　預計超過4500人受惠

▲「113年新竹市自費疫苗補助發布會」大合照。（圖／新竹市政府提供）

▲「113年新竹市自費疫苗補助發布會」大合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「疫苗享補助，健康多防護」，新竹市政府今(25)日在東區親子館舉辦「113年新竹市自費疫苗補助發布會」，新竹市代理市長邱臣遠出席並宣布自今年11月1日起，將部分補助竹市0-6歲幼童輪狀病毒和腸病毒等自費疫苗；針對50歲以上長者也將優先定額補助帶狀皰疹自費疫苗。此外，自110年以來，市府針對低收入、中低收入、重大傷病及罕見疾病的新生兒，提供免費口服輪狀病毒疫苗兩劑型服務仍將全額補助，預估每年將有4,500名幼童及長者受惠。

邱臣遠表示，輪狀病毒及腸病毒感染是幼童常見的疾病，而疫苗接種是最有效益的預防方法，但目前此類疫苗皆為自費項目，對此市府部分補助此項疫苗費用，希望透過疫苗施打，有效降低竹市幼童與長輩因感染而引發後續嚴重的症狀、減少醫療花費，更能減少家長(家庭)的照顧成本，提升市民生活品質。

邱臣遠指出，市府持續落實市長高虹安「幸福友善、老幼共好」的施政理念，此次補助內容包括：針對0到6歲孩童，提供腸病毒和口服輪狀疫苗的補助，最高可達2000元；對於50歲以上的長者，提供帶狀皰疹疫苗補助，最高可達1000元。。

邱代理市長說，針對被稱為「百痛之王」的帶狀疱疹，目前尚未有公費補助，民眾必須自費接種。竹市此次將50歲以上長者接種帶狀疱疹疫苗納入優先定額補助對象，落實老幼共好的政策，關注並照顧需要幫助的族群。

衛生局長陳厚全表示，竹市的人口密度在全國排名第二，這一因素與傳染病傳播有相關影響。自新冠疫情以來，全國更清楚地認識到接種疫苗是預防疾病和降低重症的最佳方法。因此在高市長與邱代理市長的領導下，依據竹市的流行疫情，邀請相關感染科醫學會、醫師公會、診所協會、兒童專科醫師及疾病管制署社區監測醫師等，召開專家會議進行研討，並將建議結果納入自費疫苗補助政策中。

陳厚全指出，透過推動自費疫苗補助，期望提升0-6歲及50歲以上高風險對象的疫苗接種意願，增強竹市的疫苗保護力，降低感染風險。邀請市民朋友自11月1日起，攜帶家中0-6歲的寶貝及50歲以上的市民，持健保卡（幼兒手冊），根據個人意願及身體狀況，前往竹市轄內的公費疫苗認定合約醫療院所，由專業醫師評估施打腸病毒71型疫苗、口服輪狀疫苗及帶狀疱疹疫苗，以加倍提升防護力，擴大群體免疫，抵抗疾病威脅。

衛生局說明，自11月1日起，符合自費疫苗補助對象的市民，在接種疫苗後6個月內需檢附以下資料：三個月內含有個人遷徒紀錄的詳細記事戶口名簿或戶籍謄本及匯款存摺封面影本；申請人的身分證和印章；受委託人的身分證、印章及委託書；合約醫療院所開立的收據正本。市民可將上述資料送至竹市衛生局10樓疾病管制科辦理申請。詳細補助資訊可至衛生局網站( https://dep.hcchb.gov.tw )/傳染病防治/自費疫苗專區查詢，或撥打專線03-5355130預約洽詢。

衛生局提醒，隨著秋冬季節的轉換，氣溫變化較大，幼兒及長者應儘早接種流感及新冠疫苗，以獲得對抗病毒的免疫保護力。除了主動接種疫苗外，還應養成良好的衛生習慣，如勤洗手和生病時戴口罩，以降低疾病感染及併發重症的風險。

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