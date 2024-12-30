交保金翻倍提高到7千萬！彰化議員加入民眾黨：為了溫暖柯文哲

▲民眾黨彰化縣黨部主委張雪如。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

北檢起訴柯文哲涉京華城案、政治獻金案，今天加重至7000萬元交保，日前黨中央傳出有多名地方議員申請加入民眾黨，其中一名是彰化縣無黨籍資深議員吳錦潭，他受訪時表示，在此時加入是為了「溫暖柯文哲」，給民眾黨加油打氣，而縣黨部主委張雪如則表示，希望加入的議員能一起並肩作戰，不希望團滅的事情再度發生。

去年10月26日彰化縣議會民眾黨團在議長謝典林協助下成立，彰化縣民眾黨部主委張雪如、也是現任議員，與無黨籍陳銌銌及陳重嘉共組成為民眾黨團，卻在總統大選藍白合破局下，黨團成立不到滿月之際便遭滅團，當時引來政壇不小震撼。

▲彰化縣議員吳錦潭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張雪如說，她是看報紙才知道，有人要加入，但吳錦潭目前還沒跟她聯絡，並指出，謝謝議長關心台灣民眾黨，希望進來的人不要隨意退黨，希望能與民眾黨一起並肩作戰，而非只是短期的加入，而吳錦潭昨日在參加廟會活動，受訪表示，他透過議長謝典林推薦，並沒有向縣黨部申請，在此時加入是為了「溫暖柯文哲」，給民眾黨加油打氣。

張雪如說，服務處電話從昨天起被小草們打爆，也有2名企業主要捐500萬元給黨部，能一起幫忙籌錢救阿北，由於捐款不能做為交保金，所以全部婉拒推辭，也感謝大家雪中送炭，讓黨部備感溫暖。

▲去年議員張雪如及陳陳銌銌及陳重嘉曾共組民眾黨團（圖／ETtoday資料照）