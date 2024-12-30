保時捷男亮雙槍怒嗆火鍋店！開3槍被逮　搜出安毒、海洛因

▲北市中山區松江路發生槍擊案件，警方逮捕持槍毒的廖男移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

北市中山區30日14時許發生一起離譜槍擊案件，廖姓男子（57歲、經查毒品、竊盜、詐欺等前科）到中山區松江路某火鍋店打算用餐，進入店內後，店員向他表示已經到午休時間、沒有接客，他認為對方態度不佳，掏出身上模擬槍在店外擊發2槍，接著衝入店內持空氣槍朝店內射擊，總共開了3槍，店員嚇得當場報警求助。

警方到場並未發現任何子彈貫穿的彈孔痕跡，將亂開槍的廖男當場逮捕，搜出兩把CO2氣瓶驅動的空氣槍和模擬槍，並將廖男帶回查辦。





此外，警方也在他所駕駛的保時捷轎車扶手處查獲海洛因毒品8包、安非他命毒品5包及針筒12支，廖男辯稱是自己吸食使用，並無轉售販賣，也拒絕供出毒品來源；警方初判兩把手槍並無殺傷力，將送往台北市警局鑑識中心進行詳細檢驗釐清案情。

但廖男挑釁持刀槍怒嗆火鍋店並魯莽開槍屬實，警訊後依觸犯槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防條例、刑法恐嚇罪嫌移送台北地檢署偵辦。





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