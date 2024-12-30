　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／換深藍西裝外套！柯文哲抵家33分鐘　與陳佩琪搭車赴新竹探視父

▲▼柯文哲返家後出門前往新竹探視父親 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲返家後出門前往新竹探視父親 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，交保金從3000萬元拉高至7000萬元，且必須佩戴墊子腳鐐；民眾黨黨公職與柯妻陳佩琪從29日深夜至30日上午不斷籌錢，並於下午3時許在陳佩琪及黨內立委陪同下離開北院，下午4時2分回到住家。過了33分鐘，柯文哲於下午4時35分換上西裝，再度離開住家，前往新竹探視爸爸柯承發。

而柯妻陳佩琪30日一早10時左右，與秘書長周榆修一同離開柯家，並前往第一銀行處理交保金，並在黨內立委的陪同下完成點鈔、繳納，並在下午3時多離開北院。而柯文哲與陳佩琪於下午4時2分左右一同搭車抵達住家，被問到「會不會覺得7000萬交保金太高？」、「是不是確定要辭黨主席？」皆未回應。

柯文哲原本穿著米白色外套、菱格紋背心與襯衫抵達住家，但過了33分鐘後，換上深藍色西裝外套與白襯衫，並且在下午4時35分與陳佩琪一同搭車離開住家，前往新竹台大醫院探視爸爸柯承發。被問到「7000萬交保金是否太高」、「怎麼籌交保金」、「會不會認為檢察官逼你請辭黨主席」等問題，柯文哲皆沒有回應。

▼柯文哲30日交保時穿著米白色外套、菱格紋背心與白襯衫抵達住家，下車時拍到右腳戴電子腳鐐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼柯文哲交保後抵達住家，下車時拍到右腳戴電子腳鐐。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

▼柯文哲返家後出門前往新竹探視父親，換成深藍色西裝外套。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼柯文哲返家後出門前往新竹探視父親 。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／柯文哲才交保　北檢2度抗告！
起亞虎經理一家3口最後身影曝　3歲兒子非常興奮
快訊／換深藍西裝外套！柯文哲赴新竹探視爸爸
快訊／陽明山馬槽橋下驚見女屍
旅行團18人遊泰「剩他獨活」！　空難痛失3家人：為什麼是我
應曉薇戴電子腳鐐突尖叫　親吐原因：皮膚一碰就破
快訊／松江路火鍋店槍響！　保時捷男朝店內開槍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／換深藍西裝外套！柯文哲抵家33分鐘　與陳佩琪搭車赴新竹探視父

綠抓包三讀法案韓國瑜不公告「嗆罷免」　傅崐萁：能休戰一下嗎

提暫緩公告財劃法！綠嗆罷免韓國瑜　陳玉珍：跟行政機關作對？

快訊／終於回家了！柯文哲與陳佩琪抵住家　右腳戴電子腳鐐「全程沈默」

要蘇巧慧轉戰桃園？　林右昌：黨有機制及規劃「現在談太早」

LIVE／柯文哲、陳佩琪一起回家了！　現場最新畫面看這裡

八炯突衝黨部「申請入黨」　國民黨酸爆：拒收舔共網紅的錢

王定宇、顏若芳點名「游淑慧檢舉柯案」　本人反擊：好到說謊都一起

為財劃法再開砲！陳其邁補刀柯志恩：對高雄不利幹嘛要舉手？

《財劃法》三讀政院竟騙總預算重編　王鴻薇嗆發言人李慧芝下台

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

Energy粉「硬選」最愛成員：坤達　換「認真選」...突然變牛奶XD

快訊／換深藍西裝外套！柯文哲抵家33分鐘　與陳佩琪搭車赴新竹探視父

綠抓包三讀法案韓國瑜不公告「嗆罷免」　傅崐萁：能休戰一下嗎

提暫緩公告財劃法！綠嗆罷免韓國瑜　陳玉珍：跟行政機關作對？

快訊／終於回家了！柯文哲與陳佩琪抵住家　右腳戴電子腳鐐「全程沈默」

要蘇巧慧轉戰桃園？　林右昌：黨有機制及規劃「現在談太早」

LIVE／柯文哲、陳佩琪一起回家了！　現場最新畫面看這裡

八炯突衝黨部「申請入黨」　國民黨酸爆：拒收舔共網紅的錢

王定宇、顏若芳點名「游淑慧檢舉柯案」　本人反擊：好到說謊都一起

為財劃法再開砲！陳其邁補刀柯志恩：對高雄不利幹嘛要舉手？

《財劃法》三讀政院竟騙總預算重編　王鴻薇嗆發言人李慧芝下台

很多肚子餓只是心理作祟　3招幫你控制食物誘惑

捕捉白金土魠！40漁船擠爆東吉嶼　重現「小上海」繁華

吃不到火鍋就開槍！保時捷男「亮2槍1刀」恫嚇　店員驚逃報警

AI應用實現中　富邦投信：台股挑戰28000點

日本新生代女團@onefive首次海外演唱獻台南　黃偉哲邀多吃美食

超嗆！鄭文燦今開庭　檢察官：證據完備，不是只有Excel檔

Energy牛奶解約郭采潔內幕曝光！　公開道謝：她是一個很棒的藝人

快訊／柯文哲7千萬交保才離開法院　北檢1小時20分鐘後2度抗告

濟州航空機長「最後身影」曝！手臂伸窗外奮力抓　試圖讓飛機減速

《老福法》明再闖關！衛福部：健保恐提前破產「115年就要漲保費」

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

政治熱門新聞

柯7000萬交保　白委提2人批北檢雙標

柯文哲7000萬交保超越藍綠　律師預言未來劇本

北院裁定柯文哲7千萬交保！已通知台銀配合

柯文哲喊辭黨主席　民眾黨發聲明

快訊／還在籌錢！拚傍晚5點前救出柯文哲　陳佩琪、周榆修急出門

快訊／柯文哲抵家　右腳戴電子腳鐐

「民進黨最聰明的人」突發聲！　他斷言：柯文哲縱橫政壇時代還沒結束

快訊／拚救阿北　白委曝：經費已有著落

10句話評柯文哲案　沈富雄嘆自作孽：政治生命廢了、能活就不錯了

柯文哲4人留宿候審室！早上8:30才能辦保

7000萬保釋金　黃國昌：持續努力中

政界最高！柯7000萬交保　民眾黨回應

柯文哲喊辭黨主席　黃國昌痛批北檢

柯文哲登涉貪政客第一！　交保金7000萬擠下林益世

更多熱門

相關新聞

快訊／柯文哲抵家　右腳戴電子腳鐐

快訊／柯文哲抵家　右腳戴電子腳鐐

民眾黨主席柯文哲日前遭北檢起訴，北院先前裁定3000萬元交保，案經高院發回更裁，北院29日晚間裁定7000萬元交保，並須電子監控；而30日下午柯妻陳佩琪抵達北院，與柯文哲一同離開，並於下午4時2分左右抵達住家，被問到會不會覺得交保金太高、是否要辭黨主席？柯文哲皆未回應。

應曉薇交保前突大聲尖叫　原因曝光

應曉薇交保前突大聲尖叫　原因曝光

檢嗆柯文哲「解釋清楚小沈1500」　媒體人傻眼！AI神回

檢嗆柯文哲「解釋清楚小沈1500」　媒體人傻眼！AI神回

LIVE／柯文哲、陳佩琪一起回家了！　現場最新畫面看這裡

LIVE／柯文哲、陳佩琪一起回家了！　現場最新畫面看這裡

LIVE／陳佩琪籌錢繳齊7000萬！柯文哲將走出北院

LIVE／陳佩琪籌錢繳齊7000萬！柯文哲將走出北院

關鍵字：

民眾黨柯文哲陳佩琪京華城新竹

讀者迴響

熱門新聞

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

陳佩琪奔一銀領出「3000萬現金」　警派員護送

濟州空難179死　157名乘客全來自2地區

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

柯文哲再次交保　北檢回應了

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光

單親媽搭死亡班機獨留小兄妹！最後訊息曝

嘉義梅山規模5.1地震！6縣市國家級警報

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面