快訊／換深藍西裝外套！柯文哲抵家33分鐘　與陳佩琪搭車赴新竹探視父

▲柯文哲返家後出門前往新竹探視父親 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，交保金從3000萬元拉高至7000萬元，且必須佩戴墊子腳鐐；民眾黨黨公職與柯妻陳佩琪從29日深夜至30日上午不斷籌錢，並於下午3時許在陳佩琪及黨內立委陪同下離開北院，下午4時2分回到住家。過了33分鐘，柯文哲於下午4時35分換上西裝，再度離開住家，前往新竹探視爸爸柯承發。

而柯妻陳佩琪30日一早10時左右，與秘書長周榆修一同離開柯家，並前往第一銀行處理交保金，並在黨內立委的陪同下完成點鈔、繳納，並在下午3時多離開北院。而柯文哲與陳佩琪於下午4時2分左右一同搭車抵達住家，被問到「會不會覺得7000萬交保金太高？」、「是不是確定要辭黨主席？」皆未回應。

柯文哲原本穿著米白色外套、菱格紋背心與襯衫抵達住家，但過了33分鐘後，換上深藍色西裝外套與白襯衫，並且在下午4時35分與陳佩琪一同搭車離開住家，前往新竹台大醫院探視爸爸柯承發。被問到「7000萬交保金是否太高」、「怎麼籌交保金」、「會不會認為檢察官逼你請辭黨主席」等問題，柯文哲皆沒有回應。

▼柯文哲30日交保時穿著米白色外套、菱格紋背心與白襯衫抵達住家，下車時拍到右腳戴電子腳鐐。（圖／記者屠惠剛攝）

▼柯文哲返家後出門前往新竹探視父親，換成深藍色西裝外套。（圖／記者屠惠剛攝）