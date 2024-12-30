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欠車貸+信貸180萬！29歲男竟拉媽媽和女友賣毒　還用早餐店掩護　

▲彰化男夥同媽媽及同居女友一起販賣毒品咖啡包賺錢。（示意圖／ETtoday資料照）

▲彰化男夥同媽媽及同居女友一起販賣毒品咖啡包賺錢。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名張姓男子因無力償還180萬元的車貸及信貸，夥同媽媽及同居女友一同販賣毒品咖啡包，以每包至少300元價格賣出，賺取價差。警方發現男子以自家早餐店作為交易地點，彰化地院審理後，依販賣第三級毒品而混合2種以上之毒品罪，判處張男等人4年8月至4年1月不等徒刑。

張男（29歲）與母親施女（59歲）同住，女友盧女（29歲）也與他們同居。張男因缺錢花用，加上有150萬元車貸及30萬元信貸，以每包至少300元價格，販賣毒品咖啡包。警方查出自2023年11月至2024年3月止，至少交易39件，每件最少賺取利潤140元。

張男每次交易時都利用家中經營的早餐店當掩護，先將毒品置放停放店門口的機車置物箱，再聯繫購買民眾持錢自取。他同時指示女友與母親，將毒品放在置物箱內，減少露面機會。後來警方獲報追查，一舉將張男等人逮捕，嘉中搜出74包毒品咖啡包。

▲彰化男夥同媽媽及同居女友一起販賣毒品咖啡包賺錢。（示意圖／ETtoday資料照）

▲彰化男夥同媽媽及同居女友一起販賣毒品咖啡包賺錢。（示意圖／ETtoday資料照）

3人被逮後均坦承不諱，張男也承認自己有施用毒品咖啡包的經驗，並供出以每包成本160元取貨，再以300元賣出，與上游交易至少有5次，犯售毒咖啡包28次，盧女5次，媽媽施女也有6次，檢警依其供詞，查獲上游毒品來源。

法官審酌，張男未婚無子，月收4萬元，有150萬元車貸，信貸30萬：盧女月收2.7萬，施女經營早餐店、月收6萬、有房貸600萬元，幫2子女付學費、生活費，審理後，認3人販毒事證明確，並無給予緩刑必要，依法判處張男有期徒刑4年8月，施女4年2月，盧女4年1月徒刑。全案可上訴。

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