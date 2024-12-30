　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吃不到火鍋就開槍！保時捷男「亮2槍1刀」恫嚇　店員驚逃報警

記者張君豪、吳佩蓁／台北報導

台北市中山區一家高檔連鎖海鮮火鍋遭人開槍！今(30日)下午2時5分，57歲廖姓男子開著保時捷到店裡表示要用餐，進店後突然掏出手槍朝店內開槍，並將2把槍及一把短折疊刀放在桌上，嚇得店員趕緊報警。警方到場後迅速逮捕廖男。據悉，廖男辯稱，他是因為吃不到火鍋，一氣之下才開槍示威。

▲▼北市中山區一間高檔海鮮火鍋遭人開槍 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲北市中山區一間高檔海鮮火鍋遭人開槍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方初步調查，廖男有毒品、竊盜、詐欺等前科，今天下午2時許廖男開保時捷到火鍋店，他原本要進入店內用餐，但經店員告知店內2點半午休無法點餐，他一時氣憤竟從身上拔出一把裝有CO2鋼瓶的空氣槍射擊 ，店員驚嚇逃竄並報警求助。

▲▼北市中山區一間高檔海鮮火鍋遭人開槍 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方獲報後隨即到場逮人，並在廖男身上搜出一把空氣手槍和一把道具槍，後續又在廖男駕駛的保時捷車內起獲第二級毒品安非他命及吸食器等物，依法將廖男逮捕並帶返派出所偵辦。

▲▼北市中山區一間高檔海鮮火鍋遭人開槍 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲警方在廖男保時捷搜出毒品安非他命及吸食器。（圖／記者黃彥傑翻攝）

經初步鑑定2把槍枝都沒有殺傷力，一把沒有射擊能力，另一把動能沒有超標，但警方帶回後暫依槍砲罪嫌偵辦。廖男辯稱開槍動機是因吃不到飯，認為店家態度很差，才會開槍示威。

▲▼北市中山區一間高檔海鮮火鍋遭人開槍 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

該火鍋店主打高檔活海鮮，以上清蒸下煮粥的方式烹調，鎖住食材原味，最便宜的雙人套餐要價2480元~4280元，最貴的10人龍蝦套餐要價14880元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台北跨年3階段交管！時間、範圍曝光
韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉了
「2025年連假表」攻略一次看　都休9天超爽
賴清德空軍一號跟韓國空難飛機同型號　綠委：汰換與否應由專業判
議員宣布加入民眾黨！為了溫暖柯文哲
吃不到火鍋！保時捷男怒開槍　店員嚇瘋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／驚悚畫面曝！台中清水民宅大火　外燴辦桌器助燃狂燒

台北跨年晚會交管範圍曝光　警「防踩踏小組」確保民眾安全

保時捷男亮雙槍怒嗆火鍋店！開3槍被逮　搜出安毒、海洛因

快訊／最後1人！妻女湊齊交保金　李文宗左腳戴電子腳鐐步出法院

快訊／紅牌重機自摔！22歲男騎士遭大貨車輾過　廖添丁廟前慘死

抓一隻賺250元！高雄首波綠鬣蜥獵人完訓　獵龍大隊最年輕19歲

吃不到火鍋就開槍！保時捷男「亮2槍1刀」恫嚇　店員驚逃報警

超嗆！鄭文燦今開庭　檢察官：證據完備，不是只有Excel檔

快訊／柯文哲7千萬交保才離開法院　北檢1小時20分鐘後2度抗告

快訊／高雄旗津沙灘驚見男屍！身上僅穿四角褲　民眾嚇壞報警

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

Energy粉「硬選」最愛成員：坤達　換「認真選」...突然變牛奶XD

快訊／驚悚畫面曝！台中清水民宅大火　外燴辦桌器助燃狂燒

台北跨年晚會交管範圍曝光　警「防踩踏小組」確保民眾安全

保時捷男亮雙槍怒嗆火鍋店！開3槍被逮　搜出安毒、海洛因

快訊／最後1人！妻女湊齊交保金　李文宗左腳戴電子腳鐐步出法院

快訊／紅牌重機自摔！22歲男騎士遭大貨車輾過　廖添丁廟前慘死

抓一隻賺250元！高雄首波綠鬣蜥獵人完訓　獵龍大隊最年輕19歲

吃不到火鍋就開槍！保時捷男「亮2槍1刀」恫嚇　店員驚逃報警

超嗆！鄭文燦今開庭　檢察官：證據完備，不是只有Excel檔

快訊／柯文哲7千萬交保才離開法院　北檢1小時20分鐘後2度抗告

快訊／高雄旗津沙灘驚見男屍！身上僅穿四角褲　民眾嚇壞報警

快訊／驚悚畫面曝！台中清水民宅大火　外燴辦桌器助燃狂燒

曾智希甜曬絕美婚紗照！　羞喊：可以做你的新娘子嗎？

南台灣首棟建商捐建社宅動土　拚2031年完工供給445戶

台北跨年晚會交管範圍曝光　警「防踩踏小組」確保民眾安全

屏東榮總特區建設多　在地：金龍風暴抑制房價飆漲有成

陳子豪補償方案本周須定案　兄弟球團討論中

稱擔憂八炯紀錄片「像文革」！《百靈果》凱莉道歉：不該沒看完就評論

都是同家百貨！　台南地王、地后現值只差1萬元

買方採購策略轉趨被動　明年Q1 DRAM合約價全面走跌

中華隊水球小將「跨組」挑戰傳捷報　 U13國際賽奪銅牌

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

即／柯文哲交保1小時20分鐘　北檢2度抗告

陳佩琪奔一銀領出「3000萬現金」　警派員護送

柯文哲再次交保　北檢回應了

北院認柯文哲無羈押必要　理由出爐

快訊／應曉薇交保了！面露微笑現身　左腳穿戴電子腳鐐

即／台中平交道死亡事故！檔車男遭火車撞死

沈慶京籌到錢了！「金主朋友」借6千萬

柯文哲求交保陪癌父「法官都哽咽」

快訊／北院裁定結果　柯文哲7000萬交保

應曉薇交保前突大聲尖叫　原因曝光

即／柯文哲加保4000萬！陳佩琪一早衝一銀領錢

即／陳佩琪出發了！攜2只皮箱奔赴北院辦保

柯文哲用橘子辦的手機化名「羅廷暐」　傳訊給律師

更多熱門

相關新聞

即／高雄旗津沙灘驚見男屍！身上僅穿四角褲

即／高雄旗津沙灘驚見男屍！身上僅穿四角褲

高雄旗津海邊今天（30）日下午4點許，驚傳出現一具男屍。有民眾在沙灘發現，一名男子被沖上岸邊，但人已明顯死亡，嚇得報警。警消獲報後趕往，正在釐清男子的身份。

「遺體破碎」拼不了　消防員忍痛挖屍

「遺體破碎」拼不了　消防員忍痛挖屍

即／北市高檔連鎖火鍋店驚傳槍聲！保時捷男下車開槍

即／北市高檔連鎖火鍋店驚傳槍聲！保時捷男下車開槍

快訊／柯文哲抵家　右腳戴電子腳鐐

快訊／柯文哲抵家　右腳戴電子腳鐐

即／柯文哲現身！支持者喊：我們都在　他擊掌回應

即／柯文哲現身！支持者喊：我們都在　他擊掌回應

關鍵字：

火鍋槍擊台北保時捷警方影音

讀者迴響

熱門新聞

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

即／柯文哲交保1小時20分鐘　北檢2度抗告

陳佩琪奔一銀領出「3000萬現金」　警派員護送

濟州空難179死　157名乘客全來自2地區

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

柯文哲再次交保　北檢回應了

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面