吃不到火鍋就開槍！保時捷男「亮2槍1刀」恫嚇　店員驚逃報警

記者張君豪、吳佩蓁／台北報導

台北市中山區一家高檔連鎖海鮮火鍋遭人開槍！今(30日)下午2時5分，57歲廖姓男子開著保時捷到店裡表示要用餐，進店後突然掏出手槍朝店內開槍，並將2把槍及一把短折疊刀放在桌上，嚇得店員趕緊報警。警方到場後迅速逮捕廖男。據悉，廖男辯稱，他是因為吃不到火鍋，一氣之下才開槍示威。

▲北市中山區一間高檔海鮮火鍋遭人開槍。（圖／記者黃彥傑翻攝）



警方初步調查，廖男有毒品、竊盜、詐欺等前科，今天下午2時許廖男開保時捷到火鍋店，他原本要進入店內用餐，但經店員告知店內2點半午休無法點餐，他一時氣憤竟從身上拔出一把裝有CO2鋼瓶的空氣槍射擊 ，店員驚嚇逃竄並報警求助。

警方獲報後隨即到場逮人，並在廖男身上搜出一把空氣手槍和一把道具槍，後續又在廖男駕駛的保時捷車內起獲第二級毒品安非他命及吸食器等物，依法將廖男逮捕並帶返派出所偵辦。

▲警方在廖男保時捷搜出毒品安非他命及吸食器。（圖／記者黃彥傑翻攝）



經初步鑑定2把槍枝都沒有殺傷力，一把沒有射擊能力，另一把動能沒有超標，但警方帶回後暫依槍砲罪嫌偵辦。廖男辯稱開槍動機是因吃不到飯，認為店家態度很差，才會開槍示威。

該火鍋店主打高檔活海鮮，以上清蒸下煮粥的方式烹調，鎖住食材原味，最便宜的雙人套餐要價2480元~4280元，最貴的10人龍蝦套餐要價14880元。