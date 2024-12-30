批北檢證據不足、勉強起訴　黃珊珊：讓柯文哲辭黨主席才是真正目的？

▲立委黃珊珊（右）。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前遭北檢起訴，北院先前裁定3000萬元交保，案經高院發回更裁，北院29日晚間裁定7000萬元交保，並須電子監控；由於柯在庭上表達要請辭黨主席，找立院黨團總召黃國昌幫忙，使民眾黨30日深夜表態將儘速召開臨時中央委員會。立委黃珊珊30日痛批，「是不是辭掉黨主席才是真正的目的？」

黃珊珊30日上午於臉書發文表示，已經禁止和證人接觸和干涉，還說有串證、滅證之虞，不就更證明檢方證據不足、勉強起訴，「說穿了，是不是辭掉黨主席才是真正的目的？」

北院29日下午3時重開柯文哲等4人羈押庭，庭審中檢方質疑柯文哲仍是黨主席，也實質掌握木可、眾望基金會等，恐有串證可能？柯文哲則表態，自己還是要請辭黨主席，否則民眾黨根本沒辦法運作，且未來恐怕每週都要跑法院，所以仍必須辭掉黨主席，「請黃國昌幫忙」。

柯文哲提及，自己從9月就開始寫辭職信，但一直送不出去，法官也不同意，全部都卡在那，所以最後只好改寫報告讓法院判決，才能將信交出去；但因為接下來還需要交接黨務，必須留時間處理，之後會找秘書長周榆修將程序走完，並進行補選，「我也不能說不幹就跑掉」，畢竟還得跟支持者解釋，否則很多小草會退黨，自己真的面臨政治上很大危機，希望能在一週內把相關程序處理完。

而民眾黨30日深夜聲明也表示，針對柯文哲公開表達辭去民眾黨主席一事，民眾黨深知柯文哲不希望因政治迫害而影響黨務運作，後續一切程序會依照本黨黨章進行，將儘速召開臨時中央委員會處理相關事宜。