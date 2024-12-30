柯文哲喊辭黨主席　黃國昌痛批北檢：佈局2條路「羈押或辭職」

▲立委黃國昌。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前遭北檢起訴，北院先前裁定3000萬元交保，案經高院發回更裁，北院29日晚間裁定7000萬元交保，並須電子監控；由於柯在庭上表達要請辭黨主席，找立院黨團總召黃國昌幫忙，使民眾黨將儘速召開臨時中央委員會。立院民眾黨團總召黃國昌30日一早發文，痛批北檢近幾個月佈局，就是給柯文哲2條路，要不羈押，否則辭職。

黃國昌30日上午8時於臉書發文表示，「民眾黨絕對不會屈服。」昨天在台北地方法院旁聽羈押庭的庭訊內容，讓他感到悲傷且憤怒，「過去4個月，北檢以抄家滅族式的辦案手法，傳喚民眾黨幾乎全黨上下80多位黨工，這種悖離常理的辦案手法意欲為何？如今終於真相大白」。

黃國昌提及，台北地檢署的檢察官，昨天在庭上掀出底牌「如果柯文哲不被羈押，孰知會不會在工作期間與黨的工作人員串證？」簡而言之，台北地檢署給柯文哲兩條路，要不然羈押、否則就是辭職，原來近幾個月以來大動作傳喚、放話媒體，就是為了佈下這樣的局。

黃國昌指出，北檢已親自向國人示範了「什麼叫做政治辦案」，我國檢察官什麼時候有了如此滔天的權力，不僅以辦案為由干預政黨事務、更當庭已近乎脅迫方式要柯文哲不辭職就羈押。北檢昨天所提出的「串證之虞」，不就是北檢自己所設計出來的嗎？已經關押了4個月竟然還不夠，還繼續用這種惡毒的手法逼迫柯文哲，台灣的司法何時淪落至此，還希冀有任何智識健全的人民相信這是公正的司法？

黃國昌說，北檢自知證據薄弱，透過羈押為武器，實則不僅針對柯文哲，更是要消滅民眾黨，為總統賴清德除去政敵，也難怪北檢先前的起訴書，連民進黨德高望重的政治前輩都看不下去，「請問邢泰釗、王俊力，此等以司法手段進行政治鬥爭的辦案方式，到底是誰教你們做的？」

最後，黃國昌也敬告賴清德，「當你為了肅清政敵、維護自身的政治權力，演都不演直接把手伸進司法，以如此威逼脅迫的方式破壞台灣民主憲政體制，我們不會就範。民眾黨與我不會放棄，也不會屈服，絕對不會讓賴清德如此踐踏台灣的民主法治。」