LIVE／柯文哲4人交保金額全翻倍！僅17小時籌錢　北院現場畫面曝

記者黃哲民、劉昌松、莊智勝／台北報導

北檢偵辦京華城、政治獻金等案，被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人經北檢抗告成功後，29日下午北院重開羈押庭，合議庭於深夜11時許裁定，柯增加交保為7000萬元、沈增保為1億、應增保為3000萬、李增保為2000萬，且均附加科技設備監控，辦保期限至30日下午5時止。由於4人保金均翻了至少一倍，是否能順利籌錢交保，《ETtoday新聞雲》在現場為您掌握。

▼柯文哲昨深夜裁定增保為7000萬元，連同前次還須再籌措4000萬元。（圖／記者周宸亘攝）