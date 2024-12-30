　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

LIVE／柯文哲4人交保金額全翻倍！僅17小時籌錢　北院現場畫面曝

記者黃哲民、劉昌松、莊智勝／台北報導

北檢偵辦京華城、政治獻金等案，被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人經北檢抗告成功後，29日下午北院重開羈押庭，合議庭於深夜11時許裁定，柯增加交保為7000萬元、沈增保為1億、應增保為3000萬、李增保為2000萬，且均附加科技設備監控，辦保期限至30日下午5時止。由於4人保金均翻了至少一倍，是否能順利籌錢交保，《ETtoday新聞雲》在現場為您掌握。

▼柯文哲昨深夜裁定增保為7000萬元，連同前次還須再籌措4000萬元。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／沈慶京借到6千萬交保金　律師北院領單繳錢
LIVE／柯文哲4人交保金額全翻倍！僅17小時籌錢　北院現場
拚下午5點前救出柯文哲　7000萬保釋金進度？黃國昌：持續努
140人確認身分！濟州空難179死　157名乘客「全來自2地
Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房
快訊／台中平交道死亡事故！重機男遭火車撞死
濟州航空墜機179人罹難！股價重摔逾16%　摜至史上新低
濟州空難僅2人倖存！專家曝失事「6大前兆」　把握黃金90秒逃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／沈慶京律師現身！6千萬交保金備好7hrs　北院領單繳錢

LIVE／柯文哲4人交保金額全翻倍！僅17小時籌錢　北院現場畫面曝

Gogoro董座棄癌妻養小三　曾達夢驚人背景曝

苗栗在地男假狩獵真盜伐　保七破獲一條龍竊取貴重木集團

快訊／台中平交道死亡事故！重機男遭火車撞死　驚悚現場曝

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

麥當勞風暴　意外掀底百億規模仰德集團

違法造假也要當農民　板橋農會超優福利曝

爭600億資產主導權　全台最有錢板橋農會爆黑幕

Gogoro董座小三改姓裝「曾太太」　囂張放閃嗆元配

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

恐怖烈焰沖天！ 高雄資收場突陷火海 警消搶救中

自小客車撞倒2機車 沒留聯絡方式扶起就走人！

快訊／沈慶京律師現身！6千萬交保金備好7hrs　北院領單繳錢

LIVE／柯文哲4人交保金額全翻倍！僅17小時籌錢　北院現場畫面曝

Gogoro董座棄癌妻養小三　曾達夢驚人背景曝

苗栗在地男假狩獵真盜伐　保七破獲一條龍竊取貴重木集團

快訊／台中平交道死亡事故！重機男遭火車撞死　驚悚現場曝

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

麥當勞風暴　意外掀底百億規模仰德集團

違法造假也要當農民　板橋農會超優福利曝

爭600億資產主導權　全台最有錢板橋農會爆黑幕

Gogoro董座小三改姓裝「曾太太」　囂張放閃嗆元配

京城銀喜嫁漲逾半根　永豐金小紅慶祝

「HONDA雅哥雙生」大陸新年式迎戰TOYOTA Camry！折合新台幣82萬

批北檢證據不足、勉強起訴　黃珊珊：讓柯文哲辭黨主席才是真正目的？

快訊／沈慶京律師現身！6千萬交保金備好7hrs　北院領單繳錢

嘉義規模5.1地震「破碎帶引起」　氣象署：無關梅山、中埔斷層

LIVE／柯文哲4人交保金額全翻倍！僅17小時籌錢　北院現場畫面曝

拚下午5點前救出柯文哲　7000萬保釋金進度？黃國昌：持續努力中

羅素2度告別湖人！生涯已被交易5次　籃網未來7年擁有31個選秀權

Gogoro董座棄癌妻養小三　曾達夢驚人背景曝

2024全球政壇動盪！拜登退選、川普挨槍重返白宮　尹錫悅戒嚴惹眾怒

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

柯文哲再次交保　北檢回應了

北院認柯文哲無羈押必要　理由出爐

沈慶京籌到錢了！「金主朋友」借6千萬

快訊／北院裁定結果　柯文哲7000萬交保

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

柯文哲用橘子辦的手機化名「羅廷瑋」　傳訊給律師

戴電子腳鐐「是柯文哲自願」！黃珊珊曝原因

羈押庭結果曝！沈慶京、應曉薇交保

台南麻豆傳槍響！5惡煞朝住宅「連開多槍」留彈痕

LIVE／柯文哲7000萬交保+戴電子腳鐐

即／恐怖烈焰沖天！高雄資源回收場突陷火海

即／台中平交道死亡事故！重機男遭火車撞死

應曉薇：已放棄加籍　謝謝檢察官捉我

快訊／柯文哲交保北檢抗告　高院裁定結果曝

更多熱門

相關新聞

黃珊珊：讓柯文哲辭黨主席才是真正目的？

黃珊珊：讓柯文哲辭黨主席才是真正目的？

民眾黨主席柯文哲日前遭北檢起訴，北院先前裁定3000萬元交保，案經高院發回更裁，北院29日晚間裁定7000萬元交保，並須電子監控；由於柯在庭上表達要請辭黨主席，找立院黨團總召黃國昌幫忙，使民眾黨30日深夜表態將儘速召開臨時中央委員會。立委黃珊珊30日痛批，「是不是辭掉黨主席才是真正的目的？」

即／沈慶京律師現身！北院領6千萬交保金繳款單

即／沈慶京律師現身！北院領6千萬交保金繳款單

7000萬保釋金　黃國昌：持續努力中

7000萬保釋金　黃國昌：持續努力中

戴電子腳鐐「是柯文哲自願」！黃珊珊曝原因

戴電子腳鐐「是柯文哲自願」！黃珊珊曝原因

柯文哲喊辭黨主席　黃國昌痛批北檢

柯文哲喊辭黨主席　黃國昌痛批北檢

關鍵字：

柯文哲交保北院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

柯文哲再次交保　北檢回應了

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

嘉義梅山規模5.1地震！6縣市國家級警報

北院認柯文哲無羈押必要　理由出爐

單親媽搭死亡班機獨留小兄妹！最後訊息曝

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

濟州航空179死　大多是家庭出遊

沈慶京籌到錢了！「金主朋友」借6千萬

快訊／北院裁定結果　柯文哲7000萬交保

柯文哲7000萬交保超越藍綠　律師預言未來劇本

柯7000萬交保　白委提2人批北檢雙標

柯交保　「館長氣到哭」願幫出1千萬

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面