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快訊／沈慶京律師現身！6千萬交保金備好7hrs　北院領單繳錢

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

北檢針對柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人提出抗告，高院29日上午撤銷原裁定發回北院，下午3點重開4人羈押庭，晚間11點裁定沈慶京1億元、柯文哲7000萬元、應曉薇3000萬元、李文忠2000萬交保，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海。沈慶京凌晨已找到金主朋友借得6000萬元，30日凌晨2點前可能送到北院，沈慶京律師胡原龍今（30）日一早9時15分抵達北院領繳款單，9時24分前往台銀分行繳6000萬交保金。

▲▼ 沈慶京律師胡原龍（左）來北院領繳款單，要去台銀分行繳6000萬，不是在駐台北院檢櫃檯繳納 。（圖／記者黃哲民攝）

▲ 沈慶京律師胡原龍（左）北院領繳款單，要去台銀分行繳6000萬。（圖／記者黃哲民攝）

民眾黨主席柯文哲26日遭北檢起訴，並求處重刑28年6月，雖北院裁定以3000萬元交保，但案經北檢抗告，高院撤銷原裁定發回更裁。29日下午3時，北院火速重新召開羈押庭，晚間裁定柯文哲7000萬交保（再補4000萬），30日起限制出境、出海8個月，得配戴電子腳鐐，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。

此外，沈慶京1億元、應曉薇3000萬元、李文忠2000萬元交保，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。

沈慶京凌晨已找到金主朋友，借得所需的6000萬元，30日凌晨2點前可能送到北院，不過北院表示，合議庭已經離開，無法開立釋票、處理3限（限制住居、出境及出海）與配戴科技監控設備（電子腳鐐），30日上午8點才能辦保。今一早9時15分，沈慶京律師胡原龍抵達北院領繳款單，要去台銀分行繳6000萬交保金。

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