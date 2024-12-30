拚下午5點前救出柯文哲　7000萬保釋金進度？黃國昌：持續努力中

▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前遭北檢起訴，北院先前裁定3000萬元交保，案經高院發回更裁，北院29日晚間裁定7000萬元交保，並須電子監控，交保金成為「政治人物最高」。面對高額交保金，民眾黨黨公職29日開始不斷籌錢，想辦法要救出柯文哲，立院民眾黨團總召黃國昌30日早上受訪時也透露，還在努力當中。

黃國昌30日上午9時於立法院受訪，針對目前籌錢進度，黃國昌表示，柯文哲家人與民眾黨主要黨公職，持續努力當中，「今天目標很明確，下午五點以前籌出增加的保釋金，讓主席（柯文哲）出來。」

黃國昌提及，昨天中央緊急應變小組發出的公開聲明已說明，不希望用提高巨額且不合理的擔保金當作手段，達到關押柯文哲目的；柯文哲夫人陳佩琪帳戶裡有多少錢，經過這4個月檢察官「抄家滅族式」的調查，相信台北地檢署檢察官非常非常的清楚，柯文哲帳戶裡面到底有多少錢。

黃國昌指出，柯文哲現在還在候審室裡，提出這麼高交保金額的要求，連本人都沒辦法出來處理帳戶金額，對於柯文哲家人、對民眾黨而言，這是一個非常非常沈重的負擔，即使如此，從昨天開始到目前為止，柯文哲家人跟民眾黨重要黨公職上下一心，目標非常明確，今天下午5點前籌到這筆金額，把柯文哲救出來。

另外，關於柯文哲爸爸身體狀態？黃國昌說，要尊重柯文哲家人的隱私，「身為人子，在這段時間當中，我只能夠說，我100％了解主席（柯文哲）的悲傷。」