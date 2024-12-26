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桃園首傳境外麻疹病例確診　衛生局籲民眾提高警覺

▲桃園市衛生局今天發布首例境外移入麻展確診病例，籲請市民提高警覺。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市衛生局今天發布首例境外移入麻疹確診病例，籲請市民提高警覺。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局今（26）日公布今年首例境外移入麻疹確診病例，衛生局指出，經疫調發現，該確診患者為45歲男性，12月初前往柬埔寨工作，於19日返回台灣，翌日開始感到不適，23日症狀仍未見改善前往診所求診，患者於24日出現頸部、耳後及手部明顯紅疹，再次回診後診所協助轉診至醫院就醫通報疑似麻疹病例，並於今天確診。衛生局接獲通報後已立即啟動相關防治措施，並已掌握約200名接觸者相關資訊進行健康監測。

衛生局表示，麻疹傳染力極強，主要透過空氣與飛沫傳播，潛伏期約為7至18天，且出疹前後4天內均具有傳染性。民眾若12月20日中午曾至桃園市桃園區南平路的「錢都涮涮鍋」用餐，或於23、24日上午曾出入大樹連鎖藥局桃園南平店，請主動進行18天健康管理。如出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀，應立即佩戴口罩並撥打衛生局防疫專線：0800-033355，聯繫防疫人員協助安排就醫。

▲桃園市衛生局今天發布首例境外移入麻展確診病例，並以衛福部疾管署宣導麻疹預防宣導。（圖／衛生局提供）

▲桃園市衛生局今天發布首例境外移入麻疹確診病例，並以衛福部疾管署宣導麻疹預防宣導。（圖／衛生局提供）

衛生局提醒，今年國際麻疹疫情嚴峻，歐美先進國家及鄰近之中國大陸、日本、東南亞地區均有多起麻疹病例報告，籲請應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗幼兒至麻疹流行地區；一般民眾（特別是1981年以後出生的成人）如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。此外，民眾出入醫院或人潮密集之公共場所等，應佩戴口罩以降低病毒傳播風險，如出現疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關活動及旅遊史。如有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線：「1999」或防疫專線：0800-033355洽詢。

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