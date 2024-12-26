財劃法修法通過桃市統籌款增加259億　藍營黨團力挺

▲財劃法修法通過，桃園市可挹注259億元，桃園市議會國民黨團今天召開記者會力挺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對立法院財政收支劃分法三讀通過財劃法修正案，桃園市可挹注259億元，國民黨桃園市黨團今（26）日召開記者會力挺，並痛斥民進黨發動認知作戰，以各種理由詆毀財劃法修正，意圖混淆視聽甚至散播恐嚇言論，黨團總召徐玉樹等人除駁斥各種不實言論外，黨團一致力挺三讀通過財劃法修正案，桃園市可擴大各項市政建設案。

國民黨桃園市議會黨團總召徐玉樹表示，過去從前市長鄭文燦執政以來，統籌分配稅款及一般性補助款在六都均吊車尾，但桃園市創稅能力，以2023年度而言，上繳中央約2500億元，六都排名第五，繳稅是好學生，但分配到地方卻少之又少，造成桃園市在六都各項建設無法競爭；財劃法修正三讀通過，未來桃園一年可挹注259億元，反觀民進黨執政以來，全國各縣市基礎建設，幾乎都是停滯，甚至很多風景區公共建設、場館老舊，欠缺經費維修，國人才會出國而不在台灣觀光，主因就是建設經費太少。

徐玉樹呼籲，民進黨不要因賴清德總統綁樁籌碼減少，就開始扭曲財劃法通過價值及其意義，他要感謝桃園市6名立委在立院表現可圈可點，完成修法對桃園市建設有相當大幫助，證明選民的選擇是正確的。

黨團副召梁為超也提及，民進黨中央極權又極錢，只要非民進黨執政縣市，中央一律不給予多補助，國民黨修財劃法成功，未來可挹注大量經費到地方，讓地方政府做好基礎建設，民進黨沒有反對道理，過去民進黨在野期間，強烈要求修正，但執政8年連一個修正版本都未提出，國民黨提出最好的版本，民進黨又不願意做，國民黨團與國民黨中央全力支持財政收支劃分法。

▲桃園市議會國民黨團今天召開記者會力挺財劃法修法通過，黨團力挺劃法修正案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黨團執行長簡志偉也強調，召開記者會目的就是端正視聽，籲請中央不要再散播不實謠言，如過去國會改革一樣，財劃法修正後地方能增加財源，還給桃園一個公道，桃園人口持續增加，但資源預算不到國門之都規格，桃園正處大建設，相關經費需要1600億元以上，財劃法通過修正，將幫助桃園未來城市發展。

市議員林政賢、舒翠玲、周玉琴、張碩芳、劉熒隆與詹江村等人也相繼提出，今年中央稅收超收5100億元，財劃法修正釋出3753億元，完全不影響中央預算運作，桃園市統籌分配稅款增加259億元，這是遲來的正義；呂秀蓮於1998年擔任桃園縣長、2015年鄭文燦擔任桃園市長與2012年賴清德擔任台南市長時，均公開呼籲盡速修正財劃法，賴清德身為負責任總統，不要換了位置就換了腦袋，應即懸崖勒馬盡快公布實施，身為民意代表都會站在人民立場，希望財劃法盡快實施，實現公平正義。