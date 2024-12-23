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日本自駕「要遠離3種車」　部落客一看秒抖：人生會GG

▲▼開車，三寶不分男女　男駕駛喜歡亂按喇叭、女駕駛愛搖車窗罵人（圖／pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」日前發文叮嚀，到日本自駕的旅客，碰上三種類型的車輛時務必遠離，若不慎發生擦撞，絕對賠不起。對此，許多網友一看秒懂，紛紛笑回「優質建議」、「學到了」。

「日本人的歐吉桑」日前在臉書發文提到，在日本開車時，最需要注意的並非出租車，也不是有菜鳥貼紙或黑道的車輛，而是以下三種車子，分別為「寫AIR SUS的卡車」、「寫著精密機器輸送中的卡車」、「有JRA貼紙的車子」。

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▲日本自駕「注意3種車」。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

▲歐吉桑勸離這三種車遠一點。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

他進一步解釋，因為這些車輛所載運的物品，總價都超過新台幣上千萬元，「萬一不小心撞到他們的車子，人生會GG，絕對賠不起。我在日本路上看到他們的車子時，就會馬上拉開距離或趕快換車道，如果要在日本自駕的人，請小心喔！」

對此，網友們紛紛回應，「那個JRA裡面運輸的可能單位是億，更可怕的是，賽馬背後都是消波塊等級大老闆」、「在日本開車，前面有車是恥辱(大誤」、「台灣三寶有需要怕這些嗎？」「這種要注意，一不小心就投身異世界」、「JRA那個最貴」。

▲日本自駕「注意3種車」。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

▲台灣版本。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

另外，不少人則分享台灣版本，就是台積電供應商艾司摩爾（ASML）的貨櫃車，笑說「才千萬台幣算什麼？在台灣...如果遇到這種，撞上去才精彩」、「這已經不是超額險、變賣身家、全身出售可以償還的了」、「ASML...敢碰的人生終了」、「看到ASML的車會更抖」。

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