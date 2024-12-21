台東12／24起增設3處社區營養推廣分中心　打造健康生活新典範

▲台東縣24日起增設三處社區營養推廣分中心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為積極推動全民健康與營養知識的普及，台東縣將於113年12月24日起增設池上鄉、太麻里鄉及成功鎮等三處社區營養推廣分中心，以「健康從營養開始」為理念，致力於提供科學、全面的營養教育資源和專業指導，為社區長者帶來實用的健康知識，幫助長者建立均衡飲食與健康生活方式，邁向更高品質的生活。

台東縣衛生局表示，為擴大社區營養服務量能，社區營養推廣分中心集教育、實踐與互動於一體，從多方面滿足社區居民的需求，池上分中心排定每週二上午、太麻里鄉及成功鎮分中心則每週三上午由營養師駐點服務，自分中心拓展服務範圍至縱谷線、南迴線及海岸線區域，此項服務以高齡者為首要照護對象，提供營養風險篩檢、營養衛教諮詢、營養不良風險個案追蹤等服務；長者可以在此獲得個人化的健康評估和專屬營養建議，營養師將結合每位居民的健康狀況、飲食習慣和生活方式，設計適合的飲食計畫，幫助他們改善健康指標，預防疾病。

另外，營養推廣分中心也將不定期舉辦各類健康主題活動，如慢性疾病預防講座、健康飲食習慣養成、食品安全認知等，涵蓋各類社會熱門議題。同時，還有實作型工作坊，例如健康餐食製作、食材挑選技巧教學等，讓參與者能將學到的知識運用到日常生活中。這些活動不僅提供知識，還促進了社區成員之間的交流，增強健康社區的凝聚力。

台東縣衛生局長孫國平強調，社區營養推廣分中心將著眼於深化營養知識普及與提供創新健康服務模式，三處分中心的成立，代表著台東縣在促進公共健康領域邁出了重要一步。未來，將以專業與創新為驅動，成為連結健康資源與社會需求的橋樑，推動更多人實現健康生活的目標，歡迎65歲以上長者或55歲以上原住民來電（089-331171分機330、331、335），或電洽當地衛生所預約。