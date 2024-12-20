快訊／連鎖超市竄改有效期！雞腿排「延3個月」　海鮮被洗產地

▲有利海鮮肉品被查獲洗產地、賣過期品、竄改有效日期。（圖／翻攝自Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

食安問題連環爆！高雄市衛生局日前前往連鎖超市「有利海鮮」稽查，發現該公司倉庫、門市雞腿排被竄改有效日期標籤，竟「被延後」3個月才過期，此外，門市販售的海鮮、肉品都無法釐清有效期限，甚至「軟絲」明明是從印度進口，但標籤卻寫產地在菲律賓。衛生局要求業者下架15家門市中有疑慮的產品，並將依法裁罰。

高雄市衛生局日前接獲民眾陳情，連鎖超市「有利海鮮肉品有限公司」疑似販售過期產品，16日會同食品藥物管理署南區管理中心及相關單位前往該公司及倉庫查察。

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▲衛生單位前往有利海鮮門市、倉庫稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局稽查發現，業者於仁武區冷凍倉庫、前鎮區民權門市存放的「原味雞腿排」，產品有效期限標示為114年11月23日，但進口廠商提供的進口報單有效日期為114年8月22日，有效期限被延後3個月。

衛生局統計，門市及冷凍倉庫合計703片，已全數下架封存，由於「原味雞腿排」貨源來自中部縣市工廠，涉改標效期，將移所轄衛生局查辦。

▲「原味雞腿排」被延後3個月後才過期。（圖／翻攝自Google地圖）

另業者販售的花枝月亮蝦餅、金目鱸魚下巴、烏魚子、特級比目魚、鯖魚片、板腱牛肉、白帶魚切塊、巴西熟凍龍蝦等多項產品，業者至今仍無法提出進貨單等紀錄，難以釐清產品有效期限及標示疑慮。為保障消費者食品安全，衛生局要求該公司在高雄15家門市先將相關產品預防性下架，暫停販售，待業者提出相關證明文件後，再釐清確認後，才能上架販售。

衛生單位還查獲「軟絲」產品進口業者提供的進口報單，生產國別為印度，但門市標示立牌產地卻是菲律賓，涉產地標示錯誤。另外，逾期產品「墨魚片」1盒於現場監督業者銷毀；大寮門市還查獲烏魚子未貼標示、和牛未標示產地至都道府縣、仁武門市查獲虱目魚肚效期與包裝不同，涉違反食安法、消費者保護法，將依法裁罰。