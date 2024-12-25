流感碰上奇蹟9連休　醫提醒飛日本「2件事先做」：保護力很夠

▲林氏璧打疫苗確實有保護力。（圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

近來流感疫情升溫，無論是台灣或日本都一樣，旅日達人、前台大感染科主治醫師林氏璧就提醒，除了基本的勤洗手、戴口罩之外，也可以考慮打流感疫苗，且日本從12月28日到明年1月5日，是日本新年「奇蹟9連休」，很多診所都會休息，建議要去日本旅遊的人可以準備感冒藥，以備不時之需。

林氏璧在臉書發文，基本上全日本幾乎都在流行流感，加上日本這周末開始進入「奇蹟9連休」，很多診所可能會休息，導致就醫困難，建議這期間要去日本旅遊的人，除了勤洗手和戴口罩外，可以在台灣先打流感疫苗，並在行前準備感冒藥物。

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林氏璧強調，特別是65歲以上的長者或有慢性病的患者，可以施打流感和新冠疫苗，但需注意疫苗施打後約2周才會產生保護力。林氏璧也指出，根據疾管署公布的中研院的台灣本土資料，接種2023-24流感季流感疫苗，對於預防65歲以上長者因實驗室確診流感就醫及併發重症之保護力，分別為33.5%及75.1%，30天內全死因死亡保護力則可達65.7%，「確實非常有效」。

至於旅平險是否能給付，林氏璧指出，「如果只是流感的話，不是台灣的五類法定傳染病之一喔，流感重症才是」，因此若只是一般流感，在日本急診或一般門診就診，即使是沒有包含法定傳染病的旅平險也應該是可以給付的，「請記得要收集好醫療收據還有診斷證明書」。

貼文曝光，掀起網友討論，「這次東京行有感，咳的人變多，但戴口罩不見多，我們從疫情時代就開始口罩不離身習慣了，到異鄉遊玩還是要照顧自己啊」、「在日本上班，辦公室裡流感一個傳一個，只有我和另一個有打流感疫苗的日本人，沒有被傳染。有些人是沒被傳染流感但就是染到感冒，得流感的同事都在家高燒三天，說非常的不舒服，大家來日本玩要小心注意」、「剛從東京回來，發現東京路上戴口罩的人增加許多」。