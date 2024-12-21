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知名糕點店出包！草莓變「草霉」長黑菌絲噁爆　方師傅道歉了

▲草莓蛋糕發黑長菌絲。（圖／翻攝高雄爆料公社）

▲草莓蛋糕發黑長菌絲。（圖／翻攝高雄爆料公社）

記者許宥孺／高雄報導

有民眾昨(20日)到高雄知名糕餅店「方師傅」購買草莓蛋糕，家人分食時，發現蛋糕上的草莓水果竟然發霉，雖然沒有吃下肚，但也質疑店家產品不新鮮。衛生局今日前往店家稽查，現場切蛋糕，雖沒發現草莓有發霉情形，但仍抽驗草莓檢體檢驗；此外店家有部分衛生缺失，也被要求限期改善。業者則對此疏失道歉，表示之後更應加強員工訓練。

從高雄起家的方師傅點心坊，在高雄街邊、百貨共有15家分店，被稱為南霸天人氣麵包店。有民眾昨日晚間8點多，在高雄大遠百內的方師傅麵包坊購買水果蛋糕，沒想到帶回家開心享用，切開蛋糕卻嚇壞了。

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▲民眾昨晚到百貨公司買蛋糕，但切開蛋糕卻發現發霉。（圖／民眾提供）

▲民眾昨晚到百貨公司買蛋糕，但切開蛋糕卻發現發霉。（圖／民眾提供）

據民眾拍下的照片，草莓不僅果肉發黑，還有明顯的灰綠色黴菌絲。民眾表示，如果沒有家人分食草莓，根本不會發現裡面的水果是發霉的，所幸家人沒有吃下肚。只不過業者在包裝上標榜「好食材，真功夫」，也讓消費者打了一個大問號。

衛生局今(21日)接獲民眾反映，派員前往該門市查察。業者表示今日接獲消費者反應已向總公司回報，現場沒有同款蛋糕，但另有草莓巧克力蛋糕，衛生單位現場檢視巧克力蛋糕上的草莓，沒有發現發霉情形，並抽驗草莓蛋糕產品檢驗黴菌，待檢驗結果依法辦理，基於源頭管理，也前往工廠查察中。

▲衛生局今日前往店家稽查，當場切開蛋糕 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局今日前往店家稽查，當場切開蛋糕採檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局今日前往店家稽查，當場切開蛋糕 。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生單位另針對食品良好衛生規範準進行稽查，發現門市冷凍溫度未達-18度，以及未建立溫度記錄表、垃圾桶未覆蓋、未張貼洗手掛圖等缺失，要求業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

業者今日透過新聞稿澄清表示，顧客於門市購得品質不佳之草莓蛋糕產品一事，經查為挑選洗果時不慎，沒有將其挑出，而誤植入草莓蛋糕中，造成消費者觀感不佳，本公司深感抱歉，之後更應加強員工訓練，避免再有類似事件發生

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