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安平天后宮元旦「老洋行•新財路」　春節「蛇韵藏鋒」賞茶揮毫活動

▲台南安平開台天后宮將於2025年元旦及春節前夕的1月11日，分別辦理探索府城貿易的起點「老洋行•新財路」曁「蛇韵藏鋒」迎春賞茶揮毫活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南安平開台天后宮將於2025年元旦及春節前夕的1月11日，分別辦理探索府城貿易的起點「老洋行•新財路」曁「蛇韵藏鋒」迎春賞茶揮毫活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平開台天后宮將於2025年元旦及春節前夕的1月11日，分別辦理探索府城貿易的起點「老洋行•新財路」曁「蛇韵藏鋒」迎春賞茶揮毫活動，參與活動民眾，廟方均會提供伴手禮與大家分享。

活動記者會於26日上午在廟方召開，安平區長蕭華、第四分局分局長曹儒林，安平在地市議員盧崑福、李啟維及多位議員助理等參與。

▲台南安平開台天后宮將於2025年元旦及春節前夕的1月11日，分別辦理探索府城貿易的起點「老洋行•新財路」曁「蛇韵藏鋒」迎春賞茶揮毫活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

天后宮主委盧友禮指出，台灣歷史的起源在「安平」，17世紀的安平轉口貿易於此蓬勃發展，從17世紀以來奠定的經濟基礎，陸續而來的商船與各國的洋行設立，讓安平宛如「東方威尼斯」，見證了府城商貿興起的浪潮，也是府城貿易的起點。

盧友禮說，踏上安平的土地,彷彿走進歷史的捲軸，安平開台天后宫於2025年的元旦上午7:00〜10:00辦理「探索府城貿易的起點〜老洋行」，於新年的第一天邀請民眾從安平開台天后宮集合出發，沿途巡走各個洋行遺蹟，聽著屬於安平的特有文化記憶，再到古運河綠色堤岸漫步，從不同的角度欣賞河岸風光，感受晨間閑静的美景，接著穿梭巷弄間，抵至天妃宫遺址，走訪媽祖文化與台灣歷史的共同見證。

▲台南安平開台天后宮將於2025年元旦及春節前夕的1月11日，分別辦理探索府城貿易的起點「老洋行•新財路」曁「蛇韵藏鋒」迎春賞茶揮毫活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

天后宮總幹事林國明表示，探索老洋行的路線，每個點均備有紀念章讓大家蓋，而每個點均備有伴手禮，東興洋行備有南瓜包子一顆與活力豆漿一瓶、德記洋行有媽祖運動毛巾與運動飲料一瓶、運河綠色隧道有安平蜜餞一包、天妃宮遺址有銅錢餅一個、開台天后宮則送安平媽限定側包一個。

而在2025年1月11日下午1:30〜4:30在天后宮廟埕舉辦「蛇韵藏鋒」揮毫、品茶、賞樂送春聯活動，為推動優質的廟埕文化，將歷年所舉辦的「贈春聯」結合國樂、茶藝，融入傳統宗教禮儀，寓教於廟埕文化展演中，這也是安平開台天后宮估居地方大廟往後首要的領頭任務。

林國明總幹事指出，當天在盧友禮主委引領與會貴賓進入大殿向「安平媽」敬茶並稟明活動內容之後，安平開台天后宮於揮毫專區及茶藝專區之間設有等候區，座前舞台則有石門國小鼓樂團生動活潑的鼓樂表演。

▲台南安平開台天后宮將於2025年元旦及春節前夕的1月11日，分別辦理探索府城貿易的起點「老洋行•新財路」曁「蛇韵藏鋒」迎春賞茶揮毫活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

盧友禮主委表示，所有活動將邀請蒞臨的貴賓端上好茶敬獻安平開台天后宮主祀「安平媽」，焚香供奉當天茶品,經由「安平媽」曁所祀眾神的加持，再送到茶席給蒞臨的各界信眾品茗，當天現場前200名還能獲廟方贈送的媽祖杯。

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