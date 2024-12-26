　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跨年元旦疏運單日13.5萬人次　桃機公司：提早3小時報到

▲▼歲末元旦期間進入旅運高峰，桃機公司呼籲旅客，航班起飛前3小時可辦理報到。（圖／桃機公司提供）

▲歲末元旦期間進入旅運高峰，桃機公司呼籲旅客，航班起飛前3小時可辦理報到。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

歲末到元旦假期間，桃園國際機場進入旅運高峰期間，航班運量預報系統顯示，12月29日、31日及明年1月5日，均超過13.5萬人次旅客量，桃園機場公司呼籲，旅客航班起飛前3小時可辦理報到，並善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項，多搭乘大眾交通運輸。

桃機公司指出，耶誕節前到元旦假期，根據航班運量預報系統顯示，12月29日、31日及明年的1月5日，都超過13.5萬人次旅客量，將依人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼歲末元旦期間進入旅運高峰，桃機公司呼籲旅客，航班起飛前3小時可辦理報到。（圖／桃機公司提供）

▲歲末元旦期間，桃園國際機場進入旅運高峰。（圖／桃機公司提供）

出境尖峰時段為每日上午7時至9時、下午2時至3時、晚間11時及凌晨零時，入境尖峰時段為每日上午5時、下午1時至5時及晚間8時至10時，桃機公司提醒旅客，航班起飛前3小時可辦理報到。

機場公司呼籲出境旅客，確認護照效期需在6個月以上，善用多元智慧化服務，使用手機、網路或市區預辦登機服務完成報到，善用自助報到機台和自助行李託運、移民署e-Gate第四代自動查驗通關系統、搭機來台前72小時可透過網路先行填寫電子A卡加快報到流程。

▲▼歲末元旦期間進入旅運高峰，桃機公司呼籲旅客，航班起飛前3小時可辦理報到。（圖／桃機公司提供）

▲桃機公司呼籲旅客，善用多元智慧化服務，使用手機、網路或市區預辦登機服務完成報到。（圖／桃機公司提供）

年節將至，旅客探親送禮常見火腿、香腸等，桃機公司提醒，入境旅客切勿攜帶肉類製品以免受罰，自疫區入境旅客配合農業部動植物防疫檢疫署人員引導檢查作業；旅客入境留意攜帶菸品2條（200支）與酒類總量1公升可免申報。

此外，移民署e-Gate第四代自動查驗通關系統，2025年1月1日起，10歲以上國民均可使用，並放寬身高限制為120至200公分，可直接於通關閘道內註冊後終身有效，更換護照免重新註冊。

桃機公司表示，外國人及陸港澳人士年滿14歲，持晶片護照且於入境已錄存生物特徵者，出境均得使用e-Gate自動查驗通關系統。另移民署明年推出新版網路填寫入國登記表的服務（Online Arrival Card，簡稱電子A卡），旅客於搭機來台前72小時透過網路先行填寫電子A卡，直接持憑護照查驗通關。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯文哲住家地下室「收500萬現金」！她貼起訴書：小草還在護航
快訊／小草插黃旗包圍北檢喊「放人」
柯文哲還有「3大案」未釐清！　商仲估：市價規模超過400億
斥北檢政治辦案　黃國昌：營造柯文哲罪大惡極的輿論殺人氛圍
柯文哲「剷除異己」為沈慶京開綠燈　小科長慘遭丟筆拔官
快訊／審理柯文哲法官出爐！
痛批北檢4個月找不到金流　林富男：柯文哲不是愛錢的人！
細節曝！沈慶京走出柯辦　「手拿柯文哲最愛花生米」
獨／柯文哲「傅冬菊計畫」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曾怨鮮奶到校像「防空警報」女師遭調查氣炸！　控訴遭霸凌

柯文哲在住家地下室「收500萬現金」！她貼起訴書：小草還在護航？

藍白推「長者免繳健保費」修法　5大醫團強烈反對：拖垮健保財務

點亮台中的聖誕夜　聯聚中雍以音樂與公益回饋社區

換地方了！竹山紫南宮明年元旦領蛇年錢母　集滿6個章才能領

跨年元旦疏運單日13.5萬人次　桃機公司：提早3小時報到

加速災後復耕復養　農業部預告修法：調升救助額度

柯文哲在市長辦公室「踩飛輪收300萬現金」！他笑翻：找到嗡嗡嗡聲

蔡壁如上節目後　柯文哲傳訊「臣議其君，死罪」！網：得罪雍正了

沈慶京交代祕書領1600萬！柯文哲「隔天發文」　他挖出一看：笑死

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

超商取件號碼不對領不到　男子怒喊提告！正義哥看不下去嗆：別浪費社會資源

【是尿布吧XD】繼父買超大衛生棉 女兒笑歪

邊伯賢苦練中文 嗨唱〈我姓石〉XD

曾怨鮮奶到校像「防空警報」女師遭調查氣炸！　控訴遭霸凌

柯文哲在住家地下室「收500萬現金」！她貼起訴書：小草還在護航？

藍白推「長者免繳健保費」修法　5大醫團強烈反對：拖垮健保財務

點亮台中的聖誕夜　聯聚中雍以音樂與公益回饋社區

換地方了！竹山紫南宮明年元旦領蛇年錢母　集滿6個章才能領

跨年元旦疏運單日13.5萬人次　桃機公司：提早3小時報到

加速災後復耕復養　農業部預告修法：調升救助額度

柯文哲在市長辦公室「踩飛輪收300萬現金」！他笑翻：找到嗡嗡嗡聲

蔡壁如上節目後　柯文哲傳訊「臣議其君，死罪」！網：得罪雍正了

沈慶京交代祕書領1600萬！柯文哲「隔天發文」　他挖出一看：笑死

男賣銀行存摺給詐團！被打斷3根肋骨　法官打臉：你幫洗錢

講「耶」誕和「聖」誕有差！美女主播親解釋　網：都忘了也是1節日

最美啦啦隊員去星巴克「被廁所一幕嚇到」！過程超傻眼：怎這麼沒水準

台灣本田發布「Civic」召修！燃油泵瑕疵、受影響為23年車型

減重必看！5款「非精緻澱粉」推薦　地瓜甜味能降低甜食慾望

台北101跨年光雕新畫面曝光！　國泰金「大樹」整棵印上建物

《魷魚遊戲2》再1小時「全7集上線」！　血腥木馬…導演親埋5大看點

聖水洞「5間寶藏店」逛街地圖！隱身首爾走進生活美學的靜謐角落

財劃法修法通過桃市統籌款增加259億　藍營黨團力挺

土耳其7.8強震「知名飯店倒塌」72死　飯店老闆遭判刑逾18年

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

生活熱門新聞

恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

快訊／10級強風要來了　明「全台有雨」最冷時間曝

「用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼

北一女畢業生勇揭「遭曾國城羞辱」　母心疼：後悔讓女兒上節目

嫌「台鐵暖氣太熱」乘客按緊急鈕　車長廣播高級酸

證據只有「某時某地 Excel 1500」　PTT喊瞎：金流在哪？

未有效糾正性騷被重罰100萬　麥當勞：虛心接受

八點檔女神脫了！　小蠻腰有彩蛋

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

快訊／23:43東部海域規模4.3地震　北台灣深夜搖晃

今2024最後「天赦日」　一招全家旺整年

柯文哲對話曝！「1句話」檢方認為惡性重大

即／高雄明停水12hrs　影響22萬戶範圍曝

柯文哲在市長辦公室「踩飛輪收300萬現金」

更多熱門

相關新聞

竹山紫南宮蛇年最新錢母亮相

竹山紫南宮蛇年最新錢母亮相

2024年步入尾聲，竹山紫南宮也將在2025年（乙巳蛇年）推出全新設計的「小龍會」錢母，以金光閃閃的「雙金蛇聚寶盆錢母」，搭配「土地公金銀元寶」，祝福信眾生意興隆、全家福氣滿堂、好運連連。

泰男旅客走20公斤大麻　4人栽了

泰男旅客走20公斤大麻　4人栽了

元旦踏進總統府！就送限量版乖乖　升旗表演、周邊交管一次看

元旦踏進總統府！就送限量版乖乖　升旗表演、周邊交管一次看

無人機8闖桃園機場禁航區！　2男判無罪

無人機8闖桃園機場禁航區！　2男判無罪

桃機打造永續耶誕樹

桃機打造永續耶誕樹

關鍵字：

桃園機場旅運高峰元旦報到

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北檢四大罪起訴柯文哲　求刑28年6月

恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

資生堂千金曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵原因曝

快訊／10級強風要來了　明「全台有雨」最冷時間曝

即／新店捷運站驚傳砍人　女背部中刀送醫

國小妹看診「怪怪的」　醫一驗：結果出乎意料

「用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！態度最差6影星

遭台大生控訴「言語羞辱身材」

蹦闆曬「捐出50萬證明」證實統神：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡

北一女畢業生勇揭「遭曾國城羞辱」　母心疼：後悔讓女兒上節目

日航客機「全員脫困」　重要因素曝光

快訊／北檢起訴柯文哲　新聞稿全文曝光

嫌「台鐵暖氣太熱」乘客按緊急鈕　車長廣播高級酸

更多

最夯影音

更多

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面