跨年元旦疏運單日13.5萬人次　桃機公司：提早3小時報到

▲歲末元旦期間進入旅運高峰，桃機公司呼籲旅客，航班起飛前3小時可辦理報到。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

歲末到元旦假期間，桃園國際機場進入旅運高峰期間，航班運量預報系統顯示，12月29日、31日及明年1月5日，均超過13.5萬人次旅客量，桃園機場公司呼籲，旅客航班起飛前3小時可辦理報到，並善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項，多搭乘大眾交通運輸。

桃機公司指出，耶誕節前到元旦假期，根據航班運量預報系統顯示，12月29日、31日及明年的1月5日，都超過13.5萬人次旅客量，將依人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度。

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▲歲末元旦期間，桃園國際機場進入旅運高峰。（圖／桃機公司提供）

出境尖峰時段為每日上午7時至9時、下午2時至3時、晚間11時及凌晨零時，入境尖峰時段為每日上午5時、下午1時至5時及晚間8時至10時，桃機公司提醒旅客，航班起飛前3小時可辦理報到。

機場公司呼籲出境旅客，確認護照效期需在6個月以上，善用多元智慧化服務，使用手機、網路或市區預辦登機服務完成報到，善用自助報到機台和自助行李託運、移民署e-Gate第四代自動查驗通關系統、搭機來台前72小時可透過網路先行填寫電子A卡加快報到流程。

▲桃機公司呼籲旅客，善用多元智慧化服務，使用手機、網路或市區預辦登機服務完成報到。（圖／桃機公司提供）

年節將至，旅客探親送禮常見火腿、香腸等，桃機公司提醒，入境旅客切勿攜帶肉類製品以免受罰，自疫區入境旅客配合農業部動植物防疫檢疫署人員引導檢查作業；旅客入境留意攜帶菸品2條（200支）與酒類總量1公升可免申報。

此外，移民署e-Gate第四代自動查驗通關系統，2025年1月1日起，10歲以上國民均可使用，並放寬身高限制為120至200公分，可直接於通關閘道內註冊後終身有效，更換護照免重新註冊。

桃機公司表示，外國人及陸港澳人士年滿14歲，持晶片護照且於入境已錄存生物特徵者，出境均得使用e-Gate自動查驗通關系統。另移民署明年推出新版網路填寫入國登記表的服務（Online Arrival Card，簡稱電子A卡），旅客於搭機來台前72小時透過網路先行填寫電子A卡，直接持憑護照查驗通關。