換地方了！竹山紫南宮明年元旦領蛇年錢母　集滿6個章才能領

▲竹山紫南宮發表最新「雙金蛇聚寶盆錢母」。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

竹山紫南宮蛇年最新「雙金蛇聚寶盆錢母」今天亮相，將於明年1月1日元旦發贈紀念幣，12月31日開放信眾提前排隊；廟方提醒，屆時將針對提前排隊民眾發放號碼牌，且「認人而不認佔位物品」，前5000名還可加碼獲贈「金雞蛋」一枚，以及其中附屬的金戒指或現金等好禮。

廟方說明，12月31日上午8點開放提早排隊，並逐人發放「提早排隊秩序維持卡」，提醒民眾持卡後就必須一直排隊到明年元旦領到錢母為止，不得提前離開；期間會有工作人員管理排隊秩序，並不定時蓋章，持卡者必須集滿6個章才有效，否則就須等活動當天再到現場重新排隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼竹山紫南宮明年元旦將改在「吃丁酒會場」排隊發放錢母。（圖／記者高堂堯攝）

而過去每年廟方都在「水濂廣場」發放錢母，今年因原本排隊路段有長輩去世、設置靈堂，廟方為表尊重，今年將錢母發放處(排隊起點)改到原本的「吃丁酒」活動會場」，目前已有不少民眾在現場擺放塑膠椅佔位，甚至在椅面擺放柏油碎塊或石頭，似乎怕被搬走，令人莞爾。

▲▼▼前5000名排隊幸運兒將加碼獲贈金雞蛋，以及附屬的金戒指或現金等獎品。（圖／記者高堂堯攝、竹山紫南宮提供）

不過紫南宮表示，民眾若以物品佔位，12月31日當天仍會移除，並按原定時間發放秩序維持卡，並強調只要明年元旦當天早上10點前排進隊伍程，一定可以拿到蛇年銀色錢母一枚；而加碼金雞蛋的名額則從去年的4500枚，曾至今年的5000枚，最大獎品包括1200組蛇年聚寶盆精裝套幣、15個一錢或二錢金戒指、20包6000元現金等。

此外，因排隊領錢母的人潮動輒10萬人、綿延數公里長，廟方表示基於防疫和降低周邊社區交通衝擊考量，今年仍比照去年只辦元旦一場發贈活動，農曆大年初一將不再辦理。