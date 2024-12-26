高鐵春節票狂賣逾73.4萬張　北返2天估人潮爆量

▲高鐵春節車票已賣出逾73.4萬張。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵春節疏運加開368班列車，今天(26日)開搶，開賣第一時間爆大量搶票潮，系統一度壅塞，開搶1小時就賣出64.1萬車票，截至上午8點已賣出超過73.4萬張車票，台灣高鐵提醒，北返預估有大量人潮集中初四和初五，呼籲民眾提早購買北返車票。

高鐵2025春節車票今日凌晨零時開賣，根據高鐵公司統計，開放訂位後4分鐘即完成5萬2千餘張車票訂位，至12分鐘內完成21萬7千餘張車票訂位，至22分鐘內完成約40萬5千餘張訂票，至32分鐘有53萬5千餘張完成訂票，隨後瞬間大量訂位狀況即逐漸紓解。

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高鐵公司表示，開賣一小時內即順利完成64萬1千餘張訂位，截至上午8點已賣出超過73.4萬張車票，售票系統運作一切正常，且售票效率較往年提升。



台灣高鐵也強調，考量今年春節放假天數較長，旅客可能安排出遊活動或提前返鄉，預估北返人潮將大量集中於2月1日初四、2月2日初五，特別提醒旅客盡早規劃行程，並提早購買北返車票，避開尖峰時段、確保行程順暢。



由於今春節車票一開賣，部分民眾一度遇到系統壅塞進不去，高鐵公司說明，為因應疏運期間旅客訂位踴躍，已調整相關軟、硬體設定，今年同時提供旅客網路訂位、超商購票、手機訂票3管道服務，總計最多可容納2萬2千人同時上線，並機動調配各訂位管道之主機資源因應，以確保最佳訂位效率與服務品質。

高鐵指出，高鐵也透過持續調整高鐵新世代訂位票務系統之效能，優化各通路之參數，以提供更高容量讓旅客更快速的完成訂票，及體驗更好的購票過程；今日凌晨開放訂位後，高鐵公司亦派專人隨時監測售票狀況，各訂票管道維持正常訂位效率，連線成功之旅客，系統均能確保完成服務。