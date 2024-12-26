竹山紫南宮蛇年最新錢母亮相　雙金蛇聚寶盆造型貴氣逼人

記者高堂堯／南投報導

2024年步入尾聲，竹山紫南宮也將在2025年（乙巳蛇年）推出全新設計的「小龍會」錢母，以金光閃閃的「雙金蛇聚寶盆錢母」，搭配「土地公金銀元寶」，祝福信眾生意興隆、全家福氣滿堂、好運連連。

▲竹山紫南宮發表最新「雙金蛇聚寶盆錢母」。（圖／記者高堂堯攝，下同）

竹山紫南宮今天舉辦蛇年錢母紀念套幣發表會，廟方說明，乙巳年正值紫南宮廟後方蛇穴財庫之年，今年蛇年非常適合「小龍會」，也是聚財滿庫的好時機；最新聚寶盆錢母座身正面鑲嵌蛇年金銀套幣，幣身正面為依舊為土地公神像，背面則刻有雙蛇聚寶盆的圖樣和「雙蛇護寶舞新春」的吉祥話，座身背面則為金光亮麗之「聚寶盆」三個大字，寶盆兩側以雙蛇守護金銀元寶，而頂蓋還能揭開、可存放零錢以象徵聚財，提升把玩互動性。

廟方管委會主委莊秋安表示，今年是蛇年，因為民間一般對蛇有些忌諱，錢母套幣較難設計，但蛇也是紫南宮土地公的守護神，所以還是努力把錢母和蛇的形象融合表現，推出跟往年不同的造型：座身以聚寶盆為主體、搭配兩條金蛇作為寶盆兩側的把手，也有幫信眾守護財產、保平安的意味，一舉兩得。

此外，紫南宮也推出「小龍蛇年茉綠心心相印項鍊」，首度採用心型外形，搭配土地公神像和茉綠色調，不但氣質高雅，也象徵沉穩、有禮貌及有堅定的信心，勇感進取；莊秋安說，本次項鍊設計適合各種年齡層，也是情人節禮物的好選擇。

廟方提醒，明年1月1日（星期三）上午9時將改於過去每年「呷丁酒」會場（非水濂會場），開放信眾排隊領去金銀蛇年錢母；莊秋安建議，聚寶盆錢母拿回家可以擺在最顯眼、打開門就看到的位置，「開門就看到自己的寶貝、也看到平安和財富，看了就感覺歡喜。」