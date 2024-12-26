摩斯「2款全新年味漢堡」台灣限定吃！紅包袋、1元小卡只送不賣

▲摩斯漢堡春節新品一次看。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接農曆新年，「摩斯漢堡」打造3款台灣限定年味新品，包括「干貝XO海老珍珠堡」、「極上和牛堡」，以及「紅豆紫米湯」，12月27日起上市；加碼推出新春抽獎活動，有機會抽中北海道賞櫻5日遊，還送限量1元復始小卡、紅包袋。

▲「干貝XO海老珍珠堡」裡頭夾了3隻新鮮白蝦。

摩斯漢堡推出3款台灣限定年味新品，其中「干貝XO海老珍珠堡」嚴選3隻完整新鮮白蝦裹粉油炸，佐以高麗菜絲、青生菜及紅甜椒，夾進超級大麥米飯當中，再淋上使用干貝絲與鱈魚明太子製成香濃干貝XO醬，口感微辣，單點售價130元。

▲「極上和牛堡」是選用澳洲和牛製成100%和牛排夾進漢堡當中。

▲「紅豆紫米湯」使用台灣紅豆、紫米熬煮而成。

「極上和牛堡」挑選澳洲和牛製成100%和牛排，以4盎司純和牛排作為主角，結合元氣蛋、新鮮萵苣、蕃茄片一同夾入漢堡麵包當中，最後淋上照燒蔥鹽醬，單點售價130元，以上2款漢堡將於12月27日上市；「紅豆紫米湯」則採用台灣紅豆、紫米以小火熬煮至質地鬆軟綿密，售價65元，現於全門市熱賣中。

▲加碼推出3款全新茶飲。

摩斯還推出3款全新飲品，包括「柳橙紅柚蒟蒻冰茶」，使用台南柳丁做為基底，加入摩斯紅茶、葡萄柚果肉、Q彈蒟蒻，打造清新口感，喜歡氣泡感的則推薦「柳橙紅柚氣泡飲」，2款飲品售價皆為75元；還有無咖啡因的「洛神野莓茶」，選用洛神花茶飲搭配橘皮、蘋果、草莓、覆盆莓等水果調和而成，售價50元。

為歡慶新品上市，摩斯全門市於2025年1月2日起至2月2日推出「新春抽獎活動」，只要消費滿250元並登錄發票即可參加抽獎，最大獎豪送「日本北海道賞櫻5日遊」共3名，還送「新春優惠券」1張，有機會獲得餐點免費吃好康，加碼消費品項含2款新春漢堡則可享2倍中獎機會。

▲▼蛇年紅包袋、1元小卡只送不賣

為迎接新年，2025年1月1日起只要買摩斯新春漢堡套餐就送蛇年紅包袋，一袋2入可獲得2款不同造型；初一至初三（1月29日至1月31日）期間於門市消費就送「1元復始小卡」，每店限量100個，送完為止。

▲漢堡王推「美式花生重磅漢堡」。（圖／業者提供）

迎接新春，漢堡王也以「好事花生」推出「美式花生重磅漢堡」系列，一共有4款漢堡選擇，「美式花生雙層安格斯牛堡」夾入雙層安格斯厚切牛肉排、鹹香培根、濃郁起司，最後鋪滿生菜、淋上花生醬，售價190元，還有搭配370度火烤純牛肉的「美式花生重磅雙牛堡」、「美式花生牛肉堡」，售價149元起。

不能吃牛的有「美式花生雙層脆雞堡」，漢堡裡夾入2塊帶有黑胡椒香的酥脆雞肉排，搭配花生醬，售價119元，全系列只販售至2025年1月13日，數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。