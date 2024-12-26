蔡壁如上節目後　柯文哲傳訊「臣議其君，死罪」！網：得罪雍正了

▲柯文哲。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占、背信4罪，北檢26日依《貪污治罪條例》，向法院求處總計28年6月徒刑，掀起網上狂搜起訴書全文。其中一段曝光柯文哲曾傳簡訊嗆蔡壁如「臣議其君，死罪」，只因蔡上節目聊他，此舉令網友看傻。

有網友在PTT的HatePolitics板發起討論「阿北判壁如死罪欸」，直呼：「哈哈哈哈哈哈，難怪壁如後來會被流放邊疆，原來是得罪雍正了。」並貼出該段起訴書內容：



柯○哲身為以民主、公開、透明為黨旨之民眾黨黨主席，卻仍保有傳統威權之專擅心態，其於聽聞蔡○如在公開節目談 話後，曾傳訊告訴蔡○如：「今天看你上節目………………，但臣議其君，死罪」等內容，獨斷處理黨內財務、人事等事務，又如柯○哲於總統大選後傳訊予周○修之對話內容，稱：「我想以後我們的錢就分兩條，中央黨部的就當常規預算，那個就給梁○菊管，她一板一眼，管這個剛好。然後緊急的預算就由李○娟這邊處理，我們直接管轄，這樣就可以兼顧常規和緊急，………………」、「李○娟………………我是希望他可以監管基金會、協會，甚至木可公司的帳戶」、「這樣的話，中央黨部這邊梁○菊，我們那邊的就李○娟」等語，是柯○哲對於民眾黨及選舉活動所籌得資源、私法人之財務，均係親自決斷再交下辦理，其掌握及安排極為專擅且縝密。

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▲蔡璧如。（圖／資料照）

另外，起訴書曝光後，有網友發現，在147、148頁間，發現一段內容，忍不住直呼「笑死，柯文哲真的把自己當皇帝」、「證實之前柯文哲自詡皇帝的傳言不虛。」

內容如下：

回到第1層目錄，再逐層依序開啟「DATA」資料夾、「MEMO」資料夾、「KO」資料夾、「家訓」資料夾進入第5層目錄，內有29個檔案，開啟「朕.doc」，可看到「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等內容。回到「家訓」資料夾（路徑:/DATA/MEMO/KO/家訓），開啟「上諭.doc」，可看到「1.朕不是明朝萬曆皇帝。」、「2.廷議制度。」等內容。

貼文引發議論，「這荒謬到很像反串」、「超好笑，真當自己皇帝」、「這確定不是劇本嗎？」