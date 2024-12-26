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柯文哲親自拿1500萬賄款！網驚「1句話超怪」：真是壞透了

▲▼柯文哲兩大案今偵結。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲遭求處28年半。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

柯文哲遭北檢共求刑28年6月，指稱涉收賄、公益侵占與背信罪，其中提到柯於「某時地」親自收沈慶京1500萬賄款，並以Excel工作簿記載，因而認定有收賄嫌疑。對此，許多網友也朝聖這份起訴書，質疑「1500萬現金很多吧，至少要推推車，台灣監視器拿麼多，11/1日從他家門口看監控看他去哪應該找的到吧？」

一名網友在Threads質疑，「111年10月19日至同年11月1日間之某時地，親自收受沈慶京交付現金1500萬元賄款」，以及Excel工作簿記載「2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，因此認為沈慶京有交付賄款之事實。而原PO看到「某時地」後傻眼了，認為沒有清楚交代是哪天與哪個地方。

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▲▼ 京華城收賄、金流圖 。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 京華城收賄、金流圖 。（圖／記者劉維榛攝）

▲京華城收賄、金流圖。（圖／記者劉維榛攝）

底下網友紛紛回應，「還好沒寫某年某月的某一天」、「時間地點都不知道還可以說是『親自』收受？不懂」、「說不定是到外太空交付」、「想了4個月，然後寫某時地...what？」「1500萬現金很多吧，至少要推推車，台灣監視器那麼多，11/1日從他家門口看監控看他去哪應該找的到吧，還是把1500萬吞進肚子裡了，真是壞透了」、「我曾經在法院工作過看過上百份起訴書，真正的起訴書時間地點是鉅細靡遺，這樣寫就是沒證據硬拗」。

起訴書指出，柯文哲京華城涉圖利案之中，共從兩管道收賄，一是沈慶京交辦秘書提領1600萬，柯文哲則是在「某時地」收賄1500萬；二是沈慶京透過張志澄、朱亞虎尋找威京集團7名人頭，從集團總部取款後，由7名人頭各自匯款30萬元佯為捐贈民眾黨之政治獻金，實為交付210萬元賄賂。

未經判決確定，應視為無罪

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