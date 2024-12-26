柯文哲涉貪遭求刑28年半　朱立倫盼司法不要有政治考量

▲國民黨主席朱立倫受訪。（圖／記者崔至雲攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（26日）遭北檢依違反《貪污治罪條例》之圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等四項罪嫌，具體求刑28年6月，起訴書更是厚厚一疊多達190頁。外界關注此案是否會影響未來藍白合作，國民黨主席朱立倫傍晚受訪時表示，毋枉毋縱，但在過程中絕對不可以羅織罪名。

立法院日前通過三大法案，朱立倫今設宴六桌慰勞國民黨立院黨團成員，立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團總召傅崐萁及藍委們陸續到場。

被問到柯案看法，朱立倫回應，司法的公正是全民所期待的，國民黨一定期待毋枉毋縱，但是在過程當中絕對不可以羅織罪名，一定要有充足的證據，這次是對台灣司法的很重大的考驗，期待法院能公正廉明，毋枉毋縱，不要有任何的政治考量，也不應該有任何的羅織罪名。

另，民進黨政府正著手研擬選罷法、憲訴法提出釋憲。朱立倫反問，罷免連署時附身分證影印本，和總統連署是一樣，不能作弊、不能夠抄襲，這樣有什麼違憲的地方？大法官判定違憲門檻，從15席、8席可以決定，改為9席，怎麼可能違憲？財劃法已經討論25年了，希望地方多一點資源，最後終於過關了，多拿一些資源給地方，落實地方自治，好好做建設，哪有違憲的可能？「相信大家都看得很清楚，民進黨不要再侮辱大法官、再想用操控這樣的御用大法官，讓台灣民主能向上提升。」

