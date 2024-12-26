柯文哲遭起訴！蔡壁如請辭快閃市政顧問　中市府今發布辭職令

▲蔡壁如進市府簽了離職單後快閃離去，守在其辦公室的媒體空等一場。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

前台北市長、民眾黨主席柯文哲今天遭北檢依違背職務收賄罪等四大罪名起訴，他的工作夥伴、台中市市政顧問蔡壁如，傳出請辭中市政府職務，並參選民眾黨中央委員及黨主席，今天上午蔡壁如回應「下午會進市府辦離職手續」，但下午透過LINE訊息回應媒體，已經進市府簽離職單，剛去辦公室發現人太多，決定不進去，讓大批在其辦公室守候的媒體，全都撲空。

台中市人事處指出，蔡壁如顧問因個人生涯規劃已依規定提出書面辭呈自12月25日辭市府之顧問一職，業依程序辦理，台中市政府並於今日發布辭職令在案。

台北地檢署偵結起訴柯文哲貪污案，檢方查出他犯罪金額9371萬餘元，依四大罪名將他起訴，除求刑28.5年外，並請求法院續押，持續偵辦魚果市場及北士科等4大案，預計今晚（26日）召開羈押庭。今天上午媒體焦點除圍繞在柯文哲上，也好奇蔡壁如回應。

一早蔡壁如回應正在大甲跑行程，但拒絕透露行程地點，又提到今天下午會進市府簽離職單、跑程序，正當大批媒體下午於市府等候時，蔡壁如突然透過簡訊告知媒體，已經簽完離職單，但辦公室人太多，決定不進辦公室，今天不受訪，讓在場等候媒體撲空。