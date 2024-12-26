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發折扣碼抽佣金北檢「另案查」　陳智菡、黃瀞瑩不滿：感受到被威脅

▲▼民眾黨召開 政治追殺 司法不公 公開審理 釋放柯P 國際記者會 黃珊珊 陳智菡 林富男。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨召開「政治追殺　司法不公」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

北檢今（26日）偵結起訴柯文哲，4罪2大案求刑28年6個月；而針對議員黃瀞瑩、陳宥丞以及民眾黨團主任陳智菡、黨副秘書長許甫販售木可商店商品抽佣分潤，則由檢察官另案偵辦中。對此，陳智菡斥，起訴書這樣牽強的連結，最後還留一個伏筆，「清楚感覺到北檢的威脅，就是要你閉嘴」；黃瀞瑩也說，當天約談如此配合，「知道的、不知道的通通都說了，還要用這樣恐嚇的方式對待我，完全不能理解」。

民眾黨中央緊急應變小組下午召開記者會，回擊檢調公布的起訴書內容。針對北檢稱要另案調查販售小物抽佣一事，陳智菡說，木可公司是一間民間公司，販賣小物等於是商業所得，把商業所得跟政治獻金相連結，是非常荒謬。

陳智菡指出，北檢在起訴書的最後留了一個伏筆，說不排除要另案起訴，「看到這樣牽強的連結但是最後留了一個伏筆，清楚感覺到北檢的威脅，就是要你閉嘴」。

另外，針對100萬投資媒體一事，陳智菡也說，「100萬可以投資媒體嗎？相關證據看得出來非常薄弱」，如果柯文哲主席運用所有政治獻金都要被北檢這樣含沙射影入罪，這不是羅織罪名什麼才是？

▲▼民眾黨召開 政治追殺 司法不公 公開審理 釋放柯P 國際記者會 黃珊珊 陳智菡 林富男。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

黃瀞瑩則說，起訴書最後加註「另案調查」，完全感受到恐嚇的意味。她說，相信在調查過程中，她與同仁都非常非常配合，但很可惜，不知道為什麼北檢不到24小時就要對媒體放話、帶輿論風向抹黑，「請問調查局跟北檢，我問了2個禮拜，現在為止沒有任何一個人告訴我，為什麼要對媒體帶風向放消息？」

「這樣做的目的是什麼？」黃瀞瑩說，過程中知道的、不知道的通通都說了，到現在為止還要用這樣恐嚇的方式對待我，完全不能理解。

黃瀞瑩表示，知道北檢的邏輯跟想帶的風向，但只能說北檢提供的新聞資料，不管是資料搜集或是數字梳理，錯誤百出；她說，到現在為止，如果還需要做說明的，或是需要提供更多資料，不懂北檢當天我們這麼配合，到現在為止還要在新聞稿或是起訴書最後這樣寫。

▲▼民眾黨台北市議員黃瀞瑩受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者袁茵攝）

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