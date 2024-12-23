南投縣4國中小組隊參加大馬無人機國際賽　勇奪4冠軍2亞軍

▲南投縣埔里國中等4所國中小學生勇奪無人機國際賽4項冠軍、2項亞軍。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里國中、溪南國小、南投國小與新街國小學生遠赴馬來西亞參加「2024 UASACT奧賽特AI機器人與無人機國際賽」，勇奪4項冠軍2項亞軍；南投縣政府指出，選手們展現「TEAM NANTOU」非凡的團隊合作和戰術能力，才能為國爭光、創造佳績。

參賽選手於16日齊聚埔里國中，交流與傳承AI無人機的操控技術、運算思維策略、修復機身技術等，並現場進行比賽；南投縣長許淑華也到場表揚並嘉許獲獎學生，並體驗「無人機釣魚」、「無人機關卡任務」、「無人機足球」3項競賽的樂趣，選手們也紛紛當起小老師，邀請許淑華一起操作AI無人機「闖關過圈圈」。

許淑華也在飛行模擬體驗教室體驗飛行模擬器，並與學校討論擴大推廣的可行性；縣議員黃世芳、戴世詮、陳宜君、蘇昱誠、吳國昌都出席肯定選手佳績，並表示會支持縣府提高教育資源，讓學生有更好的學習環境。

縣政府表示，本次國際賽中，埔里國中主任蔡忠義帶領埔里國中徐維樂、劉洧銨、埔中校友臺中高工邱世安、邱世宇，以及溪南國小施泰宇同學組成的「coconut隊」、「YU.FPV隊」與 「TCYL隊」，獲得「無人機釣魚」、「無人機關卡任務」、「無人機足球」少年組3項冠軍與2項亞軍；教師張育豪帶領由南投國小魏兆威、黃辰閔、新街國小張祐紳與臺中市麗喆國小張于雲同學組成「全村的希望」團隊，亦獲「足球無人機」初階組冠軍。

許淑華表示，無人機操作考驗選手的手眼協調能力，還要兼顧飛行路線與飛行姿態，學生們為自己所愛付出時間不斷練習、訓練出紮實的基本功，令她感動不已，也感謝指導教師的辛勞，以及一同隨行加油打氣的學校及家長團隊；此次學生出國比賽由縣府全額補助，未來也將持續提供學生出國學習獎助學金，以利出國進行各項競技與國際賽事，期勉大家都能永遠保有學習的熱情與毅力，更加精進專業能力。