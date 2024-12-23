　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣4國中小組隊參加大馬無人機國際賽　勇奪4冠軍2亞軍

▲南投縣埔里國中等4所國中小學生勇奪無人機國際賽4項冠軍、2項亞軍。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣埔里國中等4所國中小學生勇奪無人機國際賽4項冠軍、2項亞軍。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里國中、溪南國小、南投國小與新街國小學生遠赴馬來西亞參加「2024 UASACT奧賽特AI機器人與無人機國際賽」，勇奪4項冠軍2項亞軍；南投縣政府指出，選手們展現「TEAM NANTOU」非凡的團隊合作和戰術能力，才能為國爭光、創造佳績。

參賽選手於16日齊聚埔里國中，交流與傳承AI無人機的操控技術、運算思維策略、修復機身技術等，並現場進行比賽；南投縣長許淑華也到場表揚並嘉許獲獎學生，並體驗「無人機釣魚」、「無人機關卡任務」、「無人機足球」3項競賽的樂趣，選手們也紛紛當起小老師，邀請許淑華一起操作AI無人機「闖關過圈圈」。

▲南投縣埔里國中等4所國中小學生勇奪無人機國際賽4項冠軍、2項亞軍。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣埔里國中等4所國中小學生勇奪無人機國際賽4項冠軍、2項亞軍。（圖／南投縣政府提供）

許淑華也在飛行模擬體驗教室體驗飛行模擬器，並與學校討論擴大推廣的可行性；縣議員黃世芳、戴世詮、陳宜君、蘇昱誠、吳國昌都出席肯定選手佳績，並表示會支持縣府提高教育資源，讓學生有更好的學習環境。

▲南投縣埔里國中等4所國中小學生勇奪無人機國際賽4項冠軍、2項亞軍。（圖／南投縣政府提供）

縣政府表示，本次國際賽中，埔里國中主任蔡忠義帶領埔里國中徐維樂、劉洧銨、埔中校友臺中高工邱世安、邱世宇，以及溪南國小施泰宇同學組成的「coconut隊」、「YU.FPV隊」與 「TCYL隊」，獲得「無人機釣魚」、「無人機關卡任務」、「無人機足球」少年組3項冠軍與2項亞軍；教師張育豪帶領由南投國小魏兆威、黃辰閔、新街國小張祐紳與臺中市麗喆國小張于雲同學組成「全村的希望」團隊，亦獲「足球無人機」初階組冠軍。

▲南投縣埔里國中等4所國中小學生勇奪無人機國際賽4項冠軍、2項亞軍。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，無人機操作考驗選手的手眼協調能力，還要兼顧飛行路線與飛行姿態，學生們為自己所愛付出時間不斷練習、訓練出紮實的基本功，令她感動不已，也感謝指導教師的辛勞，以及一同隨行加油打氣的學校及家長團隊；此次學生出國比賽由縣府全額補助，未來也將持續提供學生出國學習獎助學金，以利出國進行各項競技與國際賽事，期勉大家都能永遠保有學習的熱情與毅力，更加精進專業能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
豪華版聖誕雪橇現台中！1680萬麥拉倫帶頭　車隊總值飆7千萬
新店嚴重車禍！機車零件噴一地　19歲騎士命危
「世界最恐怖監獄」關4萬名殺人犯！　驚人照片曝
車廂驚見「巨大行李」堵門口　台灣高鐵回應了
板橋婦臉部嚴重燒傷！　20歲兒認縱火：媽媽管太多很煩
快訊／台股飆漲！　台積電漲30元至1065
統神列「拳賽14處疑點」怒了！　質疑裁判「被下令」故意判他輸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投縣4國中小組隊參加大馬無人機國際賽　勇奪4冠軍2亞軍

年收入逾400萬女經理　錯過適婚黃金期找尪大不易

報名要快！2025台灣燈會在桃園　市集攤位招募中

合歡山雪季交管明年元旦起跑　每天下午3時前發布路段封閉訊息

桃知道回收扭蛋殼與廢棄木材　打造聖誕樹募集禮物做公益

愛飯團公益餐會移師法治國小　米其林一星主廚帶學童打造五星餐宴

桃園父路中停車…讓兒開門下車　後方騎士瞬間被擊落倒地

《你所不知道的台南》新書發表座談會　來說不為人知的台南

黑面琵鷺出現台南南區濱海公路　李啟維：來觀賞豐富的候鳥自然生態！

南瀛耶誕童樂會吸引6千人次　黃偉哲與大小朋友提前歡慶耶誕

#拳上 統神配《英雄聯盟》神曲颯爽登場　被小鮮肉抬上擂台

統神《拳上》輸蹦闆不服判決　台上爆氣開嗆：我全程沒退！

SBS演技大賞／朴信惠哽咽感謝老公應援「我比想像中沒自尊…」

《拳上》後台爆衝突　現場火爆互推「滾出去」

#拳上 蹦闆霸氣登場！由自家兄弟扛轎上陣

【太辣惹】拳上2024舉牌女郎辣翻網 #妙智 #大魯味 成話題焦點

真的打滿6回合！　《拳上》蹦闆打敗亞洲統神

#拳上2024 統神不服判決！台上開嗆「這是不公平比賽」：我全程沒退

張蘭時隔5年來台　狂誇媳婦「親生女兒又如何」

【胎內記憶】女兒分享自己排隊選父母的過程：我後面是3胞胎

南投縣4國中小組隊參加大馬無人機國際賽　勇奪4冠軍2亞軍

年收入逾400萬女經理　錯過適婚黃金期找尪大不易

報名要快！2025台灣燈會在桃園　市集攤位招募中

合歡山雪季交管明年元旦起跑　每天下午3時前發布路段封閉訊息

桃知道回收扭蛋殼與廢棄木材　打造聖誕樹募集禮物做公益

愛飯團公益餐會移師法治國小　米其林一星主廚帶學童打造五星餐宴

桃園父路中停車…讓兒開門下車　後方騎士瞬間被擊落倒地

《你所不知道的台南》新書發表座談會　來說不為人知的台南

黑面琵鷺出現台南南區濱海公路　李啟維：來觀賞豐富的候鳥自然生態！

南瀛耶誕童樂會吸引6千人次　黃偉哲與大小朋友提前歡慶耶誕

星巴克今12／23起大杯買一送一　85度C平安夜「咖啡全天第二杯25元」

雷霆4年26億續約「禿曼巴」　落選新秀變冠軍「防守專家」

「22萬穿搭YTR」曬婚紗照！3萬粉絲看哭：祝你們很幸福

南投縣4國中小組隊參加大馬無人機國際賽　勇奪4冠軍2亞軍

年收入逾400萬女經理　錯過適婚黃金期找尪大不易

國道深夜連環撞！小客車爆胎停內側　3車來不及閃撞上碎片炸滿地

旅客大利多！　入境攜帶免稅酒擬放寬至1.5公升

報名要快！2025台灣燈會在桃園　市集攤位招募中

財劃法三讀中央經費減少　交長憂：交通建設完工時程延後

豪華版聖誕雪橇遊街台中！1680萬麥拉倫帶頭　車隊總值飆7千萬

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

地方熱門新聞

父路中停車！兒下車後方　騎士遭擊倒

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

《你所不知道的台南》新書發表座談會

台南攤商「辛苦存50元」破31萬　62公斤硬幣被偷光

張善政出席　李曉鐘萬斤柳丁捐贈　

休假所長聽「特殊」鳥聲PO網　男意外尋回愛鳥

百年神像上油漆　豐原慈濟宮挨轟

嘉義真人投打對戰體驗場　燃燒棒球魂

黑面琵鷺出現台南南區濱海公路

南瀛耶誕童樂會黃偉哲與大小朋友提前歡慶耶誕

台東縣議會+公益團體+台灣大車隊　攜手做公益

療養院阿公走了　薩克斯風雙人組落淚演奏他點的歌

超爽！他花3000元台中買海鮮　抽中購物節百萬獎金

國策顧問彭添富辭世　12/22告別式　

更多熱門

相關新聞

無人機8闖桃園機場禁航區！　2男判無罪

無人機8闖桃園機場禁航區！　2男判無罪

台中市連姓男子去年6至7月多次與黃姓男子到桃機禁航區周邊操作無人機，依民航法及刑法起訴，但桃園地院認為無證據足證「以強暴、脅迫或其他方法」危害飛航安全，均判無罪。

無人機襲俄喀山高樓　普丁將加倍奉還

無人機襲俄喀山高樓　普丁將加倍奉還

沙國拳賽將引入「AI評審」評分

沙國拳賽將引入「AI評審」評分

烏克蘭無人機攻擊俄國喀山　炸出火球

烏克蘭無人機攻擊俄國喀山　炸出火球

神秘金屬球體現蹤德州　NASA太空人驚呼

神秘金屬球體現蹤德州　NASA太空人驚呼

關鍵字：

AI機器人無人機國際賽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「全台下2天」清晨7.3℃　帕布颱風最快今生成

高鐵驚見超巨大行李堵死門　全場震驚

郭建霖沒獲續約　傳陳品捷返富邦

新北八里夫妻疑一氧化碳中毒！睡夢中雙亡

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！酷炫押著道歉

年薪超越拜登！美女警「謊報加班」賺1305萬

張惠妹不忍了　看網路一狀況很氣！

再撐9天！2025「4生肖」事業大突破財富暴漲

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

56歲男急性腎損傷　竟是愛吃辣椒害的

明雨襲全台　周四冷氣團又來！溫度3階段變化一次看

雙北一堆老房子「為何不都更？」　專家點出4大原因

統神打完拳賽遭尻頭！主辦方發聲

更多

最夯影音

更多

#拳上 統神配《英雄聯盟》神曲颯爽登場　被小鮮肉抬上擂台

統神《拳上》輸蹦闆不服判決　台上爆氣開嗆：我全程沒退！

SBS演技大賞／朴信惠哽咽感謝老公應援「我比想像中沒自尊…」

《拳上》後台爆衝突　現場火爆互推「滾出去」

#拳上 蹦闆霸氣登場！由自家兄弟扛轎上陣

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面