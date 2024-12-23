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無人機8闖桃園機場禁航區！　2男判無罪

▲桃機,桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場。（圖／桃機公司提供）

文／中央社

台中市連姓男子去年6至7月多次與黃姓男子到桃機禁航區周邊操作無人機，依民航法及刑法起訴，但桃園地院認為無證據足證「以強暴、脅迫或其他方法」危害飛航安全，均判無罪。

台中市62歲連姓、35歲黃姓男子涉嫌在桃園國際機場、松山機場附近操作無人機，違規飛行禁航區10餘次，甚至導致桃機跑道暫停起降。根據桃園地檢署先前起訴指出，2人明知機場四周是禁止及限制無人機活動範圍，卻在沒向交通部民用航空局申請核准情況下，操作無人機進入桃機周遭管制紅區範圍，危害飛航安全。

警方在去年7月25日上午接獲無人機防制系統通報無人機違規於桃園機場禁航區飛行，同日上午11時54分許，在桃園市蘆竹區攔停2人車輛，民眾也在蘆竹區三民路2段拾獲無人機交付警方，因此認為2人涉犯民用航空法的危害飛航安全、刑法危害飛航安全罪。

桃園地方法院審理時，連男與黃男2人坦承客觀事實經過，但否認有危害飛航安全犯行。連男辯稱「我操作無人機只是覺得風景漂亮，想要空拍影像，有時訊號很差回傳畫面不穩定，失控飛入限航區或禁航區」；黃男則說「連男要操作無人機進行空拍作業，我開車載他到現場後就坐在車內等，不知他操作無人機的飛行範圍」。

被告律師則以民航法第101條第1項規定所稱的「其他方法」，其構成要件應達「強暴、脅迫程度」，主張連男只是基於替建商拍攝廣告目的而操作無人機，主觀上不存在以強暴、脅迫方式影響飛航安全及機場安寧之故意，無從以危害飛航安全罪相繩，而黃男自然不成立為共犯。

桃園國際機場公司人員證稱，無人機偵防系統偵測到無人機在桃園機場四周活動共8次，違反民航法規定，影響飛航安全最嚴重事件在去年6月29日下午3時許，事件造成機場跑道暫停起降，機場公司因此發布新聞，嚴重的話無人機有與航空器碰撞之虞，可能導致航空器失事或航空器重大意外。

法官認為，連男操作無人機雖已危害飛航安全，但民航法已針對此類行為課以行政罰鍰，連男操作無人機，而有進入禁航區、限航區超過高度等情形，雖有危害飛航安全，但無證據足證2人「以強暴、脅迫或其他方法」危害飛航安全，不符合民航法危害飛航安全構成要件，僅屬同法行政處罰範疇，因此諭知無罪，全案可上訴。

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