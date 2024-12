統神抱怨判決不公有望不再發生　沙國拳賽將引入「AI評審」評分

沙烏地阿拉伯一場拳擊比賽將首度引入AI評審。(翻攝自X)

昨(21日)統神與蹦闆拳賽結束後,統神遭判輸大喊不公,然而如果不是專業的評審及專家,一般人通常不太了解拳擊的評分標準,而裁判的「判決」也時常是賽事的爭議焦點!不過一場即將在沙烏地阿拉伯舉行的萬眾矚目賽事,將首次引入「AI評審」來評分,掀起討論!

根據EUROSPORT報導,這場將在沙烏地阿拉伯當地時間21日進行的「重量級拳王賽」,將由來自英國的拳王福瑞(Tyson Fury)對上烏克蘭拳王烏斯克(Oleksandr Usyk),這是兩人自今年5月後的再一次對決,上場由烏斯克戰勝了福瑞。

這場比賽將是拳擊史上的重要里程碑,觀眾將見證一場由人工智慧(AI)擔任裁判的比賽!據悉,12回合的比賽除了有除了3名常規裁判之外,還有1名特別的第四名裁判,是「AI機器裁判員」。

沙烏地阿拉伯娛樂產業發展主席阿拉西赫(Turki Alalshikh)日前也在社群平台公布了這一項全新措施,寫道:「想過人工智慧如何改變拳擊的世界嗎?讓我們見見第四位裁判,這是一個在烏斯克對福瑞的比賽中首次亮相的實驗性AI評分系統。期待這次實驗的進展。」

消息發出後,立刻吸引大量拳擊迷的目光,許多賽迷和專家也表示支持,認為AI的介入能有效減少裁判的主觀因素,並提升比賽的整體公平性。

