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統神抱怨判決不公有望不再發生　沙國拳賽將引入「AI評審」評分

沙烏地阿拉伯一場拳擊比賽將首度引入AI評審。（翻攝自X）

沙烏地阿拉伯一場拳擊比賽將首度引入AI評審。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

昨（21日）統神與蹦闆拳賽結束後，統神遭判輸大喊不公，然而如果不是專業的評審及專家，一般人通常不太了解拳擊的評分標準，而裁判的「判決」也時常是賽事的爭議焦點！不過一場即將在沙烏地阿拉伯舉行的萬眾矚目賽事，將首次引入「AI評審」來評分，掀起討論！

根據EUROSPORT報導，這場將在沙烏地阿拉伯當地時間21日進行的「重量級拳王賽」，將由來自英國的拳王福瑞（Tyson Fury）對上烏克蘭拳王烏斯克（Oleksandr Usyk），這是兩人自今年5月後的再一次對決，上場由烏斯克戰勝了福瑞。

這場比賽將是拳擊史上的重要里程碑，觀眾將見證一場由人工智慧（AI）擔任裁判的比賽！據悉，12回合的比賽除了有除了3名常規裁判之外，還有1名特別的第四名裁判，是「AI機器裁判員」。

統神抱怨判決不公有望不再發生　沙國拳賽將引入「AI評審」評分

▲這場比賽將由3名常規裁判以及1名「AI評審」評分。（翻攝自）

沙烏地阿拉伯娛樂產業發展主席阿拉西赫（Turki Alalshikh）日前也在社群平台公布了這一項全新措施，寫道：「想過人工智慧如何改變拳擊的世界嗎？讓我們見見第四位裁判，這是一個在烏斯克對福瑞的比賽中首次亮相的實驗性AI評分系統。期待這次實驗的進展。」

消息發出後，立刻吸引大量拳擊迷的目光，許多賽迷和專家也表示支持，認為AI的介入能有效減少裁判的主觀因素，並提升比賽的整體公平性。


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