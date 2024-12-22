「神秘金屬球體」現蹤德州！快速飛過飛機旁　NASA太空人驚呼

▲圖為NASA UFO顧問小組2023年報告中的金屬球體氣象氣球範例。（示意圖／翻攝自維基百科，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美國近期不斷有神祕無人機現蹤，前美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人焦立中（Leroy Chiao）也坦言，今年8月駕駛私人飛機飛越德州上空時，親眼目睹2個金屬球體從飛機旁邊快速飛過，且都沒有出現在雷達上，直呼沒有被擊中真的是太幸運。

每日郵報、馬卡報報導，焦立中當時正從科羅拉多州飛往德州休士頓途中，飛行高度約9000英尺，但卻有2個金屬球體從他的小飛機旁邊飛過，一個在機身左側、另一個飛在其上方，直徑大約3英尺（約0.9公尺），距離飛機只有大約20英尺（約6公尺）。

這讓焦立中直呼，沒有被眼前的神祕金屬球體擊中真的是太幸運，「事情發生太快，我甚至沒有機會感到害怕」，且金屬球體並沒有出現在雷達上，所以空中交通管制中心並未提醒他……我不知道那是什麼」。

在紐約、紐澤西州出現許多無人機目擊事件之後，警察、政界人士等提出各種理論，例如外星人、外國間諜等，但焦立中認為，這或許是美國機密技術測試，「我的第一個猜測是這可能是某種軍事計畫，某種無人機，是我軍。但如果不是這樣的話，那就變得可怕了」。他也說，近期的目擊事件過於廣泛、有組織性，不太可能是惡作劇。