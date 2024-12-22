　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「神秘金屬球體」現蹤德州！快速飛過飛機旁　NASA太空人驚呼

▲▼ 圖為NASA UFO顧問小組2023年報告中的金屬球體氣象氣球範例。（圖／翻攝自維基百科）

▲圖為NASA UFO顧問小組2023年報告中的金屬球體氣象氣球範例。（示意圖／翻攝自維基百科，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美國近期不斷有神祕無人機現蹤，前美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人焦立中（Leroy Chiao）也坦言，今年8月駕駛私人飛機飛越德州上空時，親眼目睹2個金屬球體從飛機旁邊快速飛過，且都沒有出現在雷達上，直呼沒有被擊中真的是太幸運。

每日郵報、馬卡報報導，焦立中當時正從科羅拉多州飛往德州休士頓途中，飛行高度約9000英尺，但卻有2個金屬球體從他的小飛機旁邊飛過，一個在機身左側、另一個飛在其上方，直徑大約3英尺（約0.9公尺），距離飛機只有大約20英尺（約6公尺）。

這讓焦立中直呼，沒有被眼前的神祕金屬球體擊中真的是太幸運，「事情發生太快，我甚至沒有機會感到害怕」，且金屬球體並沒有出現在雷達上，所以空中交通管制中心並未提醒他……我不知道那是什麼」。

在紐約、紐澤西州出現許多無人機目擊事件之後，警察、政界人士等提出各種理論，例如外星人、外國間諜等，但焦立中認為，這或許是美國機密技術測試，「我的第一個猜測是這可能是某種軍事計畫，某種無人機，是我軍。但如果不是這樣的話，那就變得可怕了」。他也說，近期的目擊事件過於廣泛、有組織性，不太可能是惡作劇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
澳洲爆「恐怖噬肉菌」疫情！　當局示警：皮膚潰爛壞死
「神秘金屬球體」現蹤德州！快速飛過飛機旁　NASA太空人驚呼
身家上億！　36歲蹦闆「9年簽12間房」
居民怨張惠妹演唱會嗨跳像地震　他酸：房子爛成這樣！該搬家
2女身體不適「捷星迫降關西」　乘客醫師氣炸：她們自行走下班機
張惠妹演唱會「類地震」　大巨蛋周遭住家晃動！北市1999湧3

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普怒批巴拿馬運河「敲竹槓」！狠嗆巴國降低運費：否則就還美國

「神秘金屬球體」現蹤德州！快速飛過飛機旁　NASA太空人驚呼

巴西死亡連環撞！卡車撞上巴士壓扁轎車　奪38命13人重傷

北韓天兵誤殺戰友！瞄準烏無人機「槍法歪掉」　屍體倒雪地瞬間曝

南韓財閥鄭溶鎮會晤川普！「深度談話」15分鐘　小唐納從中牽線

加薩停火協議談判達90％　癥結點在費城走廊

俄羅斯「最美恐怖分子」遭判刑21年　正面照曝光

澳洲爆「恐怖噬肉菌」疫情！　當局示警：皮膚潰爛壞死

日本氣象廳：北部、西部日本海一側　今明恐降大雪

美軍對葉門反抗軍發動精準空襲　戰機升空畫面曝光

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

張惠妹攻蛋：你們是不是很想站起來！　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

統神是害羞了嗎？拳上在即 賽前訪問片段流出 #shorts

陸男噎到脹紅！顧客沒發現　店長急衝「哈姆立克法」救援

【看過會飛的新娘嗎？】新郎新娘婚禮上演啦啦隊表演　空中轉圈氣氛嗨爆

川普怒批巴拿馬運河「敲竹槓」！狠嗆巴國降低運費：否則就還美國

「神秘金屬球體」現蹤德州！快速飛過飛機旁　NASA太空人驚呼

巴西死亡連環撞！卡車撞上巴士壓扁轎車　奪38命13人重傷

北韓天兵誤殺戰友！瞄準烏無人機「槍法歪掉」　屍體倒雪地瞬間曝

南韓財閥鄭溶鎮會晤川普！「深度談話」15分鐘　小唐納從中牽線

加薩停火協議談判達90％　癥結點在費城走廊

俄羅斯「最美恐怖分子」遭判刑21年　正面照曝光

澳洲爆「恐怖噬肉菌」疫情！　當局示警：皮膚潰爛壞死

日本氣象廳：北部、西部日本海一側　今明恐降大雪

美軍對葉門反抗軍發動精準空襲　戰機升空畫面曝光

太魯閣重生！感謝志工齊心投入災後復原　內政部持續挹注重建

待產見老公「怪異1舉動」抓包出軌！人妻崩潰：小三還裝沒事關心我

11月詐騙財損126億！虛擬貨幣交易要小心　詐團慣用手法曝

豬肉沒煮熟就吃下肚　陸男患腦膜炎雙耳全聾

川普怒批巴拿馬運河「敲竹槓」！狠嗆巴國降低運費：否則就還美國

5種「刮油食物」解決大肚腩困擾！幫助排出廢物、排便也順暢

《拳上》蹦闆勝出「場下爆插曲」！網揭1關鍵反笑：統神贏爛了

準「帕布」颱風挾水氣明抵台　粉專：中南部濕冷有冬天感覺

修杰楷脱了！裸上身「餐桌上激戰」曾莞婷　她害羞還原拍攝過程

硬扒高鐵門被夾住！陸女「吊掛車廂外」拖行數公尺

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

國際熱門新聞

即／超大咖AV女優新有菜宣布引退

兩棲老鼠、圓頭魚　發現27個全新物種

領錢發現存款暴增3億元　中學生莫名變富翁

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

日80歲阿嬤告別25年愛車　原廠霸氣接手

裸男持刀逛超商「雙刀亂砍」！　店員顧客急逃報警

12歲男童呼吸困難鼻冒惡臭　7年之謎解開竟藏耳機

澳洲爆「恐怖噬肉菌」疫情！皮膚潰爛壞死

川普向安倍遺孀談「台灣有事」：威脅世界和平

藍色小藥丸恐走入歷史！新版本「變成粉紅色」

醫開BMW狠撞耶誕市集！倖存女驚回憶

驚揭7萬人「性侵交流群」　熱議恐怖手法

神秘金屬球體現蹤德州　NASA太空人驚呼

多數波蘭人支持烏克蘭割讓領土換停戰

更多熱門

相關新聞

英熙點燈魷點嚇人！陳其邁點名他當玩家

英熙點燈魷點嚇人！陳其邁點名他當玩家

全球爆紅影集《魷魚遊戲》第2季宣傳活動，今(21日)晚間在高雄流行音樂中心舉辦萬人粉紅派對，現場除了有數位粉紅守衛集結排成壯觀畫面外，受邀貴賓、KOL也穿著綠色玩家制服現身。市長陳其邁則是穿著一套西裝，扮演劇中孔劉擔任的「招募員」，而當主持人問道，要選台下哪一位玩家上台，他則點名立委李柏毅，笑說：「找他先上來受死」。

全聯倉儲9死「火場內部曝光」一片黑

全聯倉儲9死「火場內部曝光」一片黑

推進器故障！太空人「8天任務變9個月」

推進器故障！太空人「8天任務變9個月」

歐盟對俄第15輪制裁含「12陸企及1人」 陸商務部：堅決反對

歐盟對俄第15輪制裁含「12陸企及1人」 陸商務部：堅決反對

艾倫納多拒絕轉隊到太空人交易遇阻

艾倫納多拒絕轉隊到太空人交易遇阻

關鍵字：

NASA無人機太空人神秘目擊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蹦闆道歉了

快訊／統神賽後遭「兄弟」尻頭

快訊／《拳上》開場狂暴互扁輸出

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

拳上2024舉牌女郎辣翻網　甜美性感照曝光

快訊／統神拳上輸蹦闆不服判決

藍鷹派全面抬頭　「黨內殺聲四起」

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

《拳上》主辦Po11喊：不會就這麼算了

擋在統神前面　女員工也被打「傷得比統神重」

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

即／超大咖AV女優新有菜宣布引退

捷星航空緊急轉降關西！乘客氣炸：根本丟包

蹦闆賽後感性發言

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面