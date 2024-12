烏克蘭無人機「攻擊喀山高樓」炸出火球　深入俄境內1000km

▲俄羅斯城市喀山一棟37層高樓遭無人機攻擊。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭21日發動的無人機攻擊深入俄羅斯境內,鎖定俄羅斯自治共和國韃靼首府喀山(Kazan)一棟高樓遭無人機攻擊,瞬間炸出火球。這是俄烏戰爭開打近3年以來最新一起空襲事件。

美聯社、路透等報導,烏克蘭把戰火帶入距離前線1000公里處的俄羅斯心臟地帶,韃靼共和國宣稱喀山市遭到8架無人機攻擊,其中6架鎖定住宅建物、1架目標為工業設施,另外1架遭擊落。

