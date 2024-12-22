烏克蘭無人機「攻擊喀山高樓」炸出火球　深入俄境內1000km

▲俄羅斯城市喀山一棟37層高樓遭無人機攻擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭21日發動的無人機攻擊深入俄羅斯境內，鎖定俄羅斯自治共和國韃靼首府喀山（Kazan）一棟高樓遭無人機攻擊，瞬間炸出火球。這是俄烏戰爭開打近3年以來最新一起空襲事件。

美聯社、路透等報導，烏克蘭把戰火帶入距離前線1000公里處的俄羅斯心臟地帶，韃靼共和國宣稱喀山市遭到8架無人機攻擊，其中6架鎖定住宅建物、1架目標為工業設施，另外1架遭擊落。

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???????????????? Ukrainian drone hits building in Kazan, Russia.



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依據社群媒體流傳的影片，一架無人機直直撞上高樓建築，炸出火球。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）則稱，有2架無人機撞上37層的住宅大樓，至於烏克蘭鎖定攻擊的工業設施並未受到損害。但她並未提及此處工業設施為何。

當地政府表示，這起事件並未造成人員傷亡，不過喀山機場航班已停飛，22日與23日的集會全數取消。部分居民被疏散，當局並未提供具體數據。

這幾個月以來，烏克蘭加強對俄羅斯境內目標的攻擊力道，特別是美國允許烏軍使用飛彈襲擊俄羅斯境內的邊境軍事目標之後。烏克蘭總統澤倫斯基21日並未具體提及喀山襲擊事件，但稱「我們肯定會持續使用無人機、飛彈攻擊俄羅斯軍事目標」。